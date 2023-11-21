Премьер-министр отметил, что железные дороги изношены на 60%, передает Informburo.kz.

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Премьер-министр Алихан Смаилов во время заседания правительства поручил Министерству транспорта и фонду "Самрук-Казына" при трансформации КТЖ определить приоритетами работы национального оператора инфраструктуры – обеспечение качественного сервиса и своевременность оказания услуг.

Также Алихан Смаилов высказался о ряде проблем, которые требуют незамедлительного решения. По словам Смаилова, износ подвижного состава и магистральных сетей достигает порядка 60%. Это сказывается на скорости поездов и пропускной способности железной дороги.

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"Имеются вопросы и к оформлению грузов на границе, что сказывается на объёмах транзита, экспорта и импорта. Поэтому необходимо создать для бизнеса "одно окно" с минимальными сроками рассмотрения и подготовки документов. Все службы должны работать оперативно и синхронно", – добавил премьер-министр.

Он отметил, что у граждан Казахстана также много нареканий к деятельности КТЖ.

"Это и систематические опоздания поездов, отсутствие должного сервиса, состояние пассажирских вагонов. Бизнес жалуется на несвоевременные поставки вагонов и отгрузки, длительные процедуры различных согласований. Всё это негативно сказывается на развитии всей экономики", – заявил Алихан Смаилов.

Смаилов поручил министерствам транспорта, финансов, сельского хозяйства, погранслужбе, фонду "Самрук-Казына" и КТЖ до конца года проработать вопросы упрощения процедур оформления и прохождения грузов. Сроки рассмотрения нужно сократить как минимум в два раза, подчеркнул премьер.

"Министерству транспорта совместно с фондом "Самрук-Казына" и КТЖ принять меры по активизации обновления парка подвижного состава и снижению уровня износа до 40% к 2029 году. Министерствам промышленности и транспорта необходимо разработать план развития отечественного производства на основе потребностей железнодорожной отрасли", – резюмировал Алихан Смаилов.



