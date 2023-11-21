Сборная Казахстана по футболу провела заключительный матч в отборе на Евро-2024, сообщают Vesti.kz.

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В десятом туре группы H подопечные Магомеда Адиева встречались в Любляне с командой Словении.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

В первом тайме, несмотря на преимущество хозяев поля, сборной Казахстана, удалось создать опасные моменты. Стоит выделить удар Ислама Чеснокова в створ ворот Яна Облака, который, впрочем, получился несильным. С выстрелом капитана команды Казахстана Абзала Бейсебекова вратарь "Атлетико" также справился.

Счет в матче был открыт словенцами на 41-й минуте. Этому эпизоду предшествовал фол в своей штрафной Яна Вороговского против Петара Стояновича. Польский арбитр Шимон Марчиняк после просмотра VAR, назначил пенальти, который реализовал Беньямин Шешко.

В дебюте второго тайма казахстанцам удалась результативная комбинация, которую завершил игрок словенского "Копера" Рамазан Оразов - 1:1.

Впрочем, победу словенцам на 86-й минуте, принес вышедший на замену Беньямин Вербич.

Таким образом, словенцы обеспечили себе прямую путевку на чемпионат Европы. Сборная Казахстана поборется за попадание на континентальное первенство в следующем году в плей-офф Лиги наций.

Впрочем, у Казахстана еще есть возможность пробиться на Евро-2024 - через плей-офф Лиги наций в дивизионе С. В полуфинале сборная Казахстана сыграет с Грецией, а во второй полуфинальной паре встретятся Грузия и Люксембург. Путевку в финальную стадию турнира получит победитель этого мини-турнира.