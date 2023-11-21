Экспедиции художников в самые живописные места Костанайской области стали традиционными. Авторы с удовольствием пользуются возможностью выехать на натурные зарисовки, организованные управлением культуры акимата, областным историко-краеведческим музеем и Костанайской организацией Союза художников.

Всё, что художниками увидено, прочувствовано, пропущено через себя, затем ложится на полотно в виде этюдов, а позже и законченных произведений.

А. Николенко, "На пленэре в Каменскуральском - 2", бумага, перьевая ручка

В этом году пленэр проходил с 21 по 25 августа в Мендыкаринском районе. Локация была выбрана замечательная — окрестности села Каменскуральское и одноименного озера.

Б. Баталова, "Любимый сад", бумага, гуашь

В экспозиции «Источник вдохновения», которая открылась 20 ноября на втором этаже картинной галереи, выставлены 70 работ, но некоторая часть из них предоставлена авторами, которые не смогли выехать в Мендыкаринский район - они писали пейзажи в другие дни и в других местах Костанайской области. Есть даже три пейзажа издалека - из Приморского края.

С. Луговой, "Полнолуние", картон, масло

Этим летом в художественном проекте участвовали Вадим Быков, Олег Кусков, Баян Баталова, Елена и Алина Николенко, Оксана Тренина. Появились и новые имена: Надежда Яковлева, Валентина Алмакаева. Работы молодых авторов привлекали не меньшее внимание, чем произведения признанных художников.

- Отрадно, что каждый раз с новым пленэром мы открываем новые имена, - сказал на открытии выставки председатель правления областной организации Союза художников РК Вадим БЫКОВ. – Это всё и задумывалось для того, чтобы привлекать молодёжь, чтобы мастера кисти не забывали, как кисть держать.

В. Быков, "Осенний пейзаж", холст, масло

В экспедицию вместе художниками отправилась алматинский искусствовед Мария ЖУМАГУЛОВА.

О. Кусков, "Мендыкаринский район. Березы", холст, масло

- Приятно осознавать, что уже более 10 лет традиция организации пленэров практически не прерывается, - отозвалась она о проекте. - Ибо ни для кого не секрет, что для повышения профессионального мастерства просто необходима стабильная работа. В противном случае со временем теряется навык точности передачи определённых деталей, незаметно замыливается острота взгляда. Весьма важно, что всякий раз продумывалось направление маршрута. Сама территория Костанайской области счастливо сочетает в себе разнообразные природные ландшафты, что позволяет расширять диапазон художественных возможностей авторов. Живопись с натуры не перестаёт оставаться актуальной. Это удивительная встреча с глазу на глаз с живой природой.

О. Тренина, "Каждый день", смешанная техника

Пленэр-2023 - не первый выезд к Каменскуральскому, что понятно, ведь красота здешней природы незабываема.

- Я никогда раньше не видела таких сосен, - призналась участница проекта Надежда ЯКОВЛЕВА.– Они настолько выразительные, яркие, у каждой свой образ, так что я рисовала буквально портреты деревьев. Пленэр меня очень вдохновил, я сделала около двадцати работ. Побольше бы таких мероприятий и в Казахстане, и за его пределами.

Н. Яковлева, "Вечные сосны", холст, масло

Костанайские пленэры - это не только творческая практика для каждого отдельного автора, но и связь разных поколений художников. Особенно приятно, когда связующая нить протянута между поколениями одной творческой династии. Уже второй год подряд на выставке по итогам пленэра привлекают внимание зрителей работы талантливых лисаковчанок Елены НИКОЛЕНКО и её дочери Алины.

Алина и Елена Николенко

- Когда я ещё росла, мама мне рассказывала, что один из первых её пленэров был как раз в Мендыкаринском районе, возле Каменскуральского, - вспоминает Алина. - На том пленэре мама научилась работать мастихином. Я тогда была ещё совсем маленькая. И очень здорово, что снова туда мы поехали уже вдвоём. Я тоже взяла мастихин и попробовала работать прямо на натуре этим замечательным инструментом. Впечатлений от пленэра масса, в основном все положительные, с нетерпением жду продолжения в следующем году.

А. Николенко, "Миг заката", бумага, гуашь

Посетить выставку «Источник вдохновения» можно в течение месяца.

Е. Николенко, "На лугу", картон, масло

Фото Ксении РЕБИК