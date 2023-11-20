Уголовное дело в отношении 20-летнего Александра МАЙФАТА продолжили рассматривать в суде № 2 Костаная 20 ноября.

Студент 2-го курса КРУ им. А. Байтурсынова обвиняется в том, что работал курьером у мошенников, которые звонили пенсионерам, представлялись полицейскими, сообщали о якобы пострадавших в авариях детях, внуках или родственниках, и просили отдать крупную сумму денег - от 1 млн тенге и выше.

Пенсионеры, самой старшей из которых 94 года, передавали деньги Майфату, а тот отвозил их по адресам, которые называли "работодатели". За работу курьером подсудимый брал себе 5% с каждой суммы, но последнюю передачу - около 2 млн тенге - забрал себе полностью, не выйдя на связь с организаторами. Их, кстати, так и не установили, а парню предъявили обвинение сначала по статье о сговоре с неустановленным лицом, но сегодня его уточнили.

- Фабула и статьи остаются прежними, меняется только то, что теперь обвинение предъявляется по предварительному сговору с неустановленными лицами, а не одним лицом, - пояснил государственный обвинитель. - Из показаний потерпевших стало ясно, что руководил подсудимым не один человек, а несколько.

Общая сумма ущерба составила более 10 млн тенге, а сумма, которую похитил Майфат, - более 3 млн тенге. Вину он полностью признал.

- Я готов отработать эти деньги, я устроился на работу, у меня еще в Федоровке две младшие сестры, отец с матерью не живет, - сказал суду подсудимый.

В связи с тем, что Александр Майфат должен ознакомиться с новой формулировкой обвинения, прения по делу перенесли на 23 ноября.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ