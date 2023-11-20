- Мы действовали в рамках оперативно-розыскных мероприятий, - пояснил на брифинге 17 ноября заместитель руководителя департамента экономических расследований Ерлан БИТАНОВ. - Сейчас два уголовных дела по незаконным операциям с криптовалютой рассматривают суды в Костанае.

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По одному из них и удалось установить на счетах криптобиржи в Эстонии средства, которые считаются незаконно выведенными туда, перевести их в Казахстан и оставить до решения суда под арестом.

- Одно из приоритетных направлений нашей работы - это возврат похищенных активов, - сказал Битанов, - сейчас преступные схемы включают не только перекачивание средств в офшоры, но и вывод их за пределы страны посредством приобретения криптовалюты. Те же финансовые пирамиды таким способом выводят средства. Поэтому мы тоже перестраиваем работу: появились новые аналитические подразделения, действуют подразделения финансовой разведки, которые мониторят финансовые переводы, есть управление, которое расследует преступления в сфере IT-технологий.

В 2023 году сотрудники ДЭР по Костанайской области выявили несколько преступлений в сфере цифровых активов. В частности, установили «серые» пункты по обмену криптовалюты, что означает, в оценке департамента, незаконную предпринимательскую деятельность. В Казахстане только криптобиржи, зарегистрированные на МФЦА (Международный финансовый центр Астаны) и лицензированные, являются легитимными.

- Два дела - в суде, - уточнил Ерлан Битанов, - еще одно окончено производством и передано подозреваемому для ознакомления перед направлением в суд.

Сегодня СМИ отслеживают названные судебные процессы. Пишут о линии защиты подсудимых: серверы обменных пунктов находятся на территории других государств, криптовалюта хранится тоже за пределами РК, но за операции с тенге дома подсудимые налоги платят. В чем незаконность действий?

Из разъяснений Битанова следовало: в работе на нелегальных площадках.

- На них услуги по обмену фиатных денег (тенге, долларов и т. д.) оказываются без проверки, идентификации клиента. Достаточно было на листе бумаги написать номер удостоверения личности, фотографию отправить, и все - можно менять. Очень серьезные последствия могут наступить. К «серым» операциям с криптой прибегают закладчики наркотиков, те, кто делает деньги на проституции, на финпирамидах, вся нечисть вертится вокруг этих обменных пунктов, - добавил он. - Мы свою позицию выразили в обвинительном заключении. Решение примет суд.

На лицензированной бирже клиент должен зарегистрироваться, пройти не только идентификацию, но и проверку личного цифрового кошелька, истории транзакций на признаки нарушения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов.