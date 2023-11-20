Стало известно, на сколько подорожает автогаз в Казахстане
Министерство энергетики планирует поэтапно повышать цены на сжиженный нефтяной газ, сообщил вице-министр энергетики Алибек Жамауов, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
По его словам, с начала 2024 года цена на сжиженный нефтяной газ вырастет на 5 тенге за литр.
"Министерство энергетики планирует поэтапное повышение цен. Уже в первом квартале 2024 года мы ожидаем повышения цены на сжиженный нефтяной газ примерно на 5 тенге за литр. И так в последующем на протяжении трех лет каждые шесть месяцев мы ожидаем повышения цены", - рассказал вице-министр на брифинге в Минэнерго.
По его словам, повышение цен необходимо для модернизации местных газоперерабатывающих заводов, а также для обеспечения безубыточности предприятий, которые производят газ.
"И тем самым мы снизим уровень дефицита газа в стране", - сказал Жамауов.
Напомним, сложившийся дефицит сжиженного газа на казахстанском внутреннем рынке министр энергетики Алмасадам Саткалиев объяснил тем, что водители переоборудуют авто кустарным способом. Изначально баланс, который был в производстве сжиженного нефтяного газа, вырос на 25 процентов за девять месяцев.
Ранее Алибек Жамауов рассказал, что Россия поставит Казахстану 90 тысяч тонн сжиженного газа. Однако это будет переработанное казахстанское сырье.
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