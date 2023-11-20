Начавшееся в Актобе в рамках регулярного чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой четырехматчевое противостояние между местным клубом с одноименным названием и «Горняком» продолжилось в Рудном.

Четыре матчи подряд «Горняк» скрещивал клюшки на льду с «Актобе» / Фото pro.ligasy.kz

В двух первых играх с «Актобе» хоккеисты рудненского клуба набрали три очка, одержав в первой встрече победу со счетом 4:1 и уступив во второй в серии буллитов - 6:7 Б.

Перед продолжением этого противостояния «Горняк» находился выше актобинского клуба в турнирной таблице, занимая шестое место с 29 очками после 24 проведенных игр. «Актобе», проведя на две игры больше рудничан, имел 22 очка и располагался вне зоны плей-офф сразу же за восьмеркой сильнейших команд чемпионата.

Первый период третьего очного поединка прошел при игровом преимуществе хозяев Ледового дворца спорта «Горняк Арена», гораздо чаще и острее атаковавших и открывших счет. На 12-й минуте нападающий «Горняка» Айдар Галимов от левого борта совершил диагональный проход через все зоны, обменялся передачами у лицевого борта с Денисом Скатовым и, выкатившись справа из-за ворот «Актобе», отдал перед ними шайбу защитнику Валерию Садикову, который броском слева в ближний угол переиграл голкипера гостей Матвея Ершова.

Примерно в таком же ключе прошел и второй период, в котором также была заброшена одна шайба. К радости местных болельщиков, вновь отличился «Горняк». За полторы минуты до второго перерыва Даниил Войтко прошел вдоль правого борта со своей зоны в зону защиты гостей и сделал передачу назад Александру Воронину, который издалека бросил по воротам. Голкипер «Актобе» отбил шайбу, но первым к ней успел Войтко и добил ее в ворота - 2:0.

Ближе к середине третьей двадцатиминутки гостям удалось сократить счет и вернуть интригу в матч. Автором заброшенной шайбы стал оставленный без присмотра перед воротами защитник «Актобе» Владислав Арбузов, угрожавший воротам хозяев и в первых двух периодах, но в тех моментах надежно сыграл голкипер «Горняка» Владислав Нурек. А на 53-й минуте, когда «Горняк» в пятый раз в матче получил численный перевес, счет вновь стал комфортным для хозяев. Отбив контратаку гостей, хозяева начали атаку усилиями защитника Ивана Гавриленко, пошедшего с шайбой через все зоны до правого угла площадки и затеявшего там перепасовку с Анатолием Шишовым, отдавшему в итоге шайбу открывшемуся перед воротами Войтко, а тот броском справа оформил дубль - 3:1.

Опасный момент у ворот «Актобе» / Фото pro.ligasy.kz

Пытаясь спасти матч, главный тренер «Актобе» Александр Поляков за минуту до окончания основного времени матча поменял вратаря на шестого полевого игрока. А если учесть, что на этот момент в составе «Горняка» отбывал наказание Захар Захаров, удаленный за опасную игру высоко поднятой клюшкой, то концовка поединка получилась достаточно интригующей. Выстояв вчетвером, рудничане все же за семь секунд до финальной сирены пропустили вторую шайбу. Правда, в момент взятия ворот Нурек, отразивший в третьем периоде 11 бросков, остался без клюшки после столкновения в своих владениях с нападающим гостей Иваном Кучиным, но судьи после просмотра эпизода все же засчитали гол, да еще и отправили на скамейку штрафников нападающего хозяев Дмитрия Селютина за умышленную задержку игры. Однако в оставшиеся семь секунд счет не изменился, и «Горняк» одержал 14-ю победу (12-ю в основное время) - 3:2 (1:0, 1:0, 1:2), закрепив свое положение в зоне плей-офф.

В повторной встрече счет открыли гости, на 9-й минуте отличился форвард «Актобе» Евгений Политич. Но до конца первого периода «Горняк» сравнял счет. На 18-й минуте игравшие в большинстве рудничане провели длительную осаду ворот гостей, завершившуюся броском от левого борта Оскара Юлбарисова. Защищавший в этом матче ворота гостей Артем Микуши, отбил шайбу, но ее тут же подхватил Юлбарисов и сделал передачу находившемуся за воротами Скатову. Тот, сместился вправо и отдал шайбу из-за ворот на «пятачок» Галимову, заставшему врасплох голкипера - 1:1.

Во втором периоде гости вновь вышли вперед. На 36-й минуте проводившие смену состава хозяева упустили выход один на один с голкипером Николая Коева, переигравшего Нурека - 1:2.

Всего три секунды понадобилось рудничанам, чтобы реализовать свой численный перевес после второго удаления гостей в третьем периоде. На 47-й минуте броском с правого края отличился Скатов после поперечных передач Юлбарисова от левого борта и Владимира Кротова вдоль ворот. Однако на 57-й минуте нападающий «Актобе» Стас Петросян в третий раз вывел гостей вперед. Чуть менее чем за две минуты до окончания основного времени матча «Горняк» перешел на игру с шестью полевыми игроками, но за шесть секунд до финальной сирены Политич забросил шайбу в пустые ворота рудничан, оформив дубль, - 2:4 (1:1, 0:1, 1:2).

Как отметил на пресс-конференции главный тренер «Горняка» Сергей НЕВСТРУЕВ, матчи получились тяжелыми и вязкими:

- Четыре игры подряд были с одной командой, поэтому чем-то удивить соперника не получилось. В первой игре явных огрехов не было, хорошо реализовали созданные моменты, забили три гола, правда, смазали концовку матча. Во втором матче не хватило эмоций и свежести. Сказалась и глубина состава - много игроков травмированы. Дважды сравнивая счет и, выстояв в меньшинстве, получили психологическое преимущество, но допустили позиционную ошибку и, к сожалению, третий раз догнать соперника не смогли. Но нужно двигаться дальше, нам после небольшой передышки предстоит тяжелая поездка.

Теперь «Горняку» предстоит провести шесть подряд матчей на выезде. Рудничане сыграют в Караганде 25 и 26 ноября с «Сарыаркой», затем переедут в южную столицу республики, где 29 и 30 ноября их соперником будет «Алматы», а 3 и 4 декабря «Горняк» сыграет в Ташкенте с «Хумо».