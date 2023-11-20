Уголовное дело по обвинению отстраненного председателя коллегии по административным делам Костанайского областного суда Аскара ДАРБАЕВА в получении взятки в размере 19 млн тенге продолжили рассматривать в суде № 2 Костаная 17 ноября.

Аскара Дарбаева заводят в зал суда

Согласно версии обвинения, Дарбаев взял эти деньги за положительное решение по делу известного в области предпринимателя Михаила КОРНЕЕВА. У него свой песчаный карьер и другой бизнес, по которому было много судебных тяжб. Взятка передавалась через Елжаса КАЛКАЕВА, который также является подсудимым.

Дарбаев вину полностью не признает, Калкаев сразу признал и начал сотрудничать со следствием.

17 ноября подсудимые озвучили две совершенно разные версии произошедшего.

Елжас Калкаев сообщил, что давно знал дочку Корнеева Елену, а с Дарбаевым был знаком еще с тех пор, как он был председателем суда Сарыкольского района. Калкаев в то время работал заместителем акима этого же района.

- От Дарбаева я узнал, что в его суде есть дело против Корнеева. Спросил: "Можно ли ему чем-то помочь?" Он ответил: "Нет, нельзя", - сообщил в показаниях Калкаев. - Но летом сам вернулся к этому разговору и сказал, что помочь можно. Дарбаев сказал, что нужно $40 000 и еще $500 на поездку в Кокшетау, чтобы согласовать это дело с руководством.

По версии обвинения, в это время в Боровом отдыхал Анатолий Смолин, работавший тогда председателем Костанайского областного суда. Вскоре после задержания Дарбаева он ушел в почетную отставку, а по этому делу давал показания в качестве свидетеля и категорически отрицал свою причастность к взятке.

- Из Кокшетау от Калкаева мне пришло сообщение: "Мы покупаем ваш песок". Это означало, что Смолин дал добро, - сообщил, отвечая на вопросы Дарбаева, потерпевший Михаил Корнеев. - Еще он говорил, что вы покупали какие-то презенты для него: коньяк, картошку. Но в суде выясняется, что Смолина не было с вами, просто Калкаев себе такой пиар делал...

- Вы лично общались по этому делу со Смолиным? - уточнил государственный обвинитель Танат ТАСОВ.

Калкаев ответил, что никогда не был знаком со Смолиным, а Корнееву говорил обратное, чтобы тот поверил и согласился на взятку. Согласно материалам дела, Корнеев согласился дать 19 млн тенге, но сразу написал заявление в ДКНБ и начал сотрудничать со следствием. Калкаев после задержания также признал вину и ходил на встречи с Дарбаевым, уже обвешенный аудио- и видеоаппаратурой.

- Вы рассчитывали на вознаграждение от Дарбаева? - спросил судья Мерей АМАНЖУЛОВ.

- И от Дарбаева, и от Корнеева, - ответил Калкаев.

Перед своим допросом Аскар Дарбаев подал множество ходатайств, из которых удовлетворили только одно - о демонстрации в суде "мешка денег", как выразился отстраненный судья. Пакеты с деньгами в суде распечатал прокурор Танат Тасов, детально объясняя, какие купюры и как опечатаны.

- Я знал не только Калкаева, но и его жену, которая проходила стажировку в Сарыкольском районном суде, когда я там был председателем. Поэтому мы общались семьями, - дал показания Дарбаев. - Позже Калкаев уволился с госслужбы, а жена перевелась в Алтынсаринский районный суд, куда каждый день ездила из Костаная на машине, что было неудобно. Тем более, что машина у них была одна. Я предложил, чтобы она участвовала в конкурсе на должность судьи в ювенальном суде, но она не прошла по конкурсу. Тогда я предложил ей должность судьи в Костанайском районном суде, так как там появилась вакансия. В это же время я хотел купить квартиру у ИП Айткужинова. И сказал Калкаеву, что денег у меня не хватает, не мог бы он занять? Он ответил, что подумает.

По словам Дарбаева, в начала августа 2022 года Калкаев ему позвонил и поинтересовался, можно ли перевести его супругу в суд Костаная. Как раз этот вопрос и нужно было согласовать с руководством, то есть со Смолиным, который отдыхал в Боровом.

- И Калкаев сам предложил к нему съездить, потому что на тот момент было непонятно, вернется ли Смолин на должность председателя, вопрос надо было решать сразу,- пояснил Дарбаев. - Когда я понял, что Смолин продолжит работу, не стал говорить о жене Калкаева. А Калкаев на обратном пути сказал, что готов одолжить мне 20 млн тенге на покупку квартиры. Точнее, что они у него есть, но 4,5 млн тенге отставит себе, а остальные привезет мне. Так он и сделал на следующий день после поездки в Боровое. При передаче денег меня задержали, но даже на оперативном видео я говорю, что эти деньги я взял в долг.

На уточняющие вопросы участников процесса Аскар Дарбаев отвечал, что Калкаев его спровоцировал и вообще все это затевалось с целью дискредитации Анатолия Смолина.

- Мне предлагали отвезти деньги Смолину, но я отказался, - заявил подсудимый.

Прения по делу назначены на 22 ноября.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ