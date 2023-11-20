Об этом рассказала сегодня, 20 ноября, на аппаратном совещании в акимате Костаная руководитель управления регистрации актов гражданского состояния филиала НАО "Правительства для граждан" по Костанайской области Сабина ЖУКЕЕВА. Связано это с финансированием, которое тратят на аренду помещения у СПК "Тобол".

Фото из архива "НГ"

Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ отметил, что к нему обращаются люди, которые хотят заключить брак именно во дворце. И уточнил - когда это станет возможным?

Фото Георгия ГОВОРОВА

- Мы заложили средства на 2024 год, а по договору аренды будем решать с СПК "Тобол". Точно вам не могу сказать, но мы полагаем, что в марте начнем проводить церемонии там, - ответила Жукеева. - У нас сезонная работа, и сезон заключения браков начинается с 8 апреля и длится по октябрь.

- По идее Дворец бракосочетаний должен работать круглый год, - сказал аким. - Ну хорошо, давайте мы тоже подключимся к этому вопросу. По идее, у нас есть в городе Дворец бракосочетаний и он предназначен для торжественных мероприятий. Поэтому наше мнение такое, что работать он должен круглый год. Если нужно какое-то письмо от нас, скажите об этом.

Управление арендует помещение у СПК "Тобол", но деньги, как пояснила "НГ" Жукеева, в этом году не выделяли. СПК уже сделала коммерческое предложение - 1 800 тенге за 1 кв. м (около 900 000 тенге в месяц). Деньги на аренду с марта 2024 года в бюджете заложены.