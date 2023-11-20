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У кого будут отключать свет на этой неделе в Костанае?

20 ноября 2023, 09:39 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети с 20 по 24 октября сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На этой неделе работы на высоковольтных линиях пройдут в трех районах областного центра.

В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

 КТП-715 (ж/м Амангельды) (работы на ВЛ – 10 кВ)

с 20 по 24 ноября 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Тухачевского 3 -34, 
  • ул. Иноземцева 3-22, 
  • ул. Кравцова 2-33, 
  • ул. Энергетиков 11а-35, 
  • ул. Миляева 1-22.

 (ж/м Амангельды) (работы на ВЛ – 10 кВ)

22 ноября 10:00 до 18:00

  • котельные № 6, № 8, № 9, 
  • школа № 30, 
  • ИП Ким, 
  • ТОО «Тазалык-2012», 
  • детский сад по ул. Абая 11/11, 
  • аптека «Забота», 
  • магазин «Зарина», 
  • «Гранит», 
  • «для Вас», 
  • Поисково-съемочная экспедиция.

Частный сектор:

  • ул. Зеленая 1а-20, 
  • ул. Геологипческая 7-25, 
  • ул. Набережная 1-19, 
  • ул. Степная 1-13, 
  • ул. Речная 1-38, 
  • ул. 2 Речная 7-72, 
  • ул. Школьная 1-32,
  • ул. Абая 1-11,11/11, 
  • ул. Северная 1-23, 
  • ул. Энергетиков 11а-35, 6/3, 27/2-27/12, 29/1-29/13, 
  • ул. Целинная 8а-24, 
  • ул. Рудненская 2-7, 
  • ул. Мира 14-9, 
  • ул. Тухачевского 3 -34, 
  • ул. Иноземцева 3-22, 
  • ул. Кравцова 2-33, 
  • ул. Энергетиков 11а-35, 
  • ул. Миляева 1-22.

ТП-413 (работы на ВЛ – 10 кВ)

23 ноября 10:00 до 18:00

  • магазин «Апельсин», 
  • ИП Семеров, 
  • ИП Привальцев.

Спальный сектор:

  • ул. Гоголя 61,
  • пр. Абая 160,
  • ул. Павлова 42,44, 
  • ул. Каирбекова 31.