У кого будут отключать свет на этой неделе в Костанае?
20 ноября 2023, 09:39 | ЖКХ
План работ Костанайской Горэлектросети с 20 по 24 октября сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На этой неделе работы на высоковольтных линиях пройдут в трех районах областного центра.
В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:
КТП-715 (ж/м Амангельды) (работы на ВЛ – 10 кВ)
с 20 по 24 ноября 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Тухачевского 3 -34,
- ул. Иноземцева 3-22,
- ул. Кравцова 2-33,
- ул. Энергетиков 11а-35,
- ул. Миляева 1-22.
(ж/м Амангельды) (работы на ВЛ – 10 кВ)
22 ноября 10:00 до 18:00
- котельные № 6, № 8, № 9,
- школа № 30,
- ИП Ким,
- ТОО «Тазалык-2012»,
- детский сад по ул. Абая 11/11,
- аптека «Забота»,
- магазин «Зарина»,
- «Гранит»,
- «для Вас»,
- Поисково-съемочная экспедиция.
Частный сектор:
- ул. Зеленая 1а-20,
- ул. Геологипческая 7-25,
- ул. Набережная 1-19,
- ул. Степная 1-13,
- ул. Речная 1-38,
- ул. 2 Речная 7-72,
- ул. Школьная 1-32,
- ул. Абая 1-11,11/11,
- ул. Северная 1-23,
- ул. Энергетиков 11а-35, 6/3, 27/2-27/12, 29/1-29/13,
- ул. Целинная 8а-24,
- ул. Рудненская 2-7,
- ул. Мира 14-9,
- ул. Тухачевского 3 -34,
- ул. Иноземцева 3-22,
- ул. Кравцова 2-33,
- ул. Энергетиков 11а-35,
- ул. Миляева 1-22.
ТП-413 (работы на ВЛ – 10 кВ)
23 ноября 10:00 до 18:00
- магазин «Апельсин»,
- ИП Семеров,
- ИП Привальцев.
Спальный сектор:
- ул. Гоголя 61,
- пр. Абая 160,
- ул. Павлова 42,44,
- ул. Каирбекова 31.
Последние новости
20.11.23 17:19 Дроппер из Федоровки - Подсудимому по делу об обмане пенсионеров на сумму свыше 10 млн тенге предъявили новое обвинение
20.11.23 17:05 Костанайцы впервые в РК добились возврата из-за рубежа криптовалюты, эквивалентной $60 тыс.
20.11.23 15:50 Стало известно, на сколько подорожает автогаз в Казахстане
20.11.23 15:11 Костанайский ДЭР расследует дело о еще одной финансовой пирамиде - Qnet. Потерпевших уже около 100
20.11.23 14:21 Коммунальщики готовы, а ПКСК "не шевелятся" - Очистку улиц от первого снега обсудили в акимате Костаная
20.11.23 14:02 «Горняк» поделил очки в домашних матчах чемпионата Казахстана перед турне по маршруту Караганда - Алматы - Ташкент
20.11.23 13:33 "Мы покупаем ваш песок" - Обвиняемый в получении крупной взятки экс-председатель коллегии суда Аскар Дарбаев дал показания
20.11.23 11:31 "Спасибо, что две полосы разрешили!" - Пробки на новой дороге между Береке и Аэропортом прокомментировал аким Костаная
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.