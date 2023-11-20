План работ Костанайской Горэлектросети с 20 по 24 октября сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На этой неделе работы на высоковольтных линиях пройдут в трех районах областного центра.

В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:



КТП-715 (ж/м Амангельды) (работы на ВЛ – 10 кВ)

с 20 по 24 ноября 10:00 до 18:00

Частный сектор:

ул. Тухачевского 3 -34,

ул. Иноземцева 3-22,

ул. Кравцова 2-33,

ул. Энергетиков 11а-35,

ул. Миляева 1-22.

(ж/м Амангельды) (работы на ВЛ – 10 кВ)

22 ноября 10:00 до 18:00

котельные № 6, № 8, № 9,

школа № 30,

ИП Ким,

ТОО «Тазалык-2012»,

детский сад по ул. Абая 11/11,

аптека «Забота»,

магазин «Зарина»,

«Гранит»,

«для Вас»,

Поисково-съемочная экспедиция.

Частный сектор:

ул. Зеленая 1а-20,

ул. Геологипческая 7-25,

ул. Набережная 1-19,

ул. Степная 1-13,

ул. Речная 1-38,

ул. 2 Речная 7-72,

ул. Школьная 1-32,

ул. Абая 1-11,11/11,

ул. Северная 1-23,

ул. Энергетиков 11а-35, 6/3, 27/2-27/12, 29/1-29/13,

ул. Целинная 8а-24,

ул. Рудненская 2-7,

ул. Мира 14-9,

ул. Тухачевского 3 -34,

ул. Иноземцева 3-22,

ул. Кравцова 2-33,

ул. Энергетиков 11а-35,

ул. Миляева 1-22.

ТП-413 (работы на ВЛ – 10 кВ)

23 ноября 10:00 до 18:00

магазин «Апельсин»,

ИП Семеров,

ИП Привальцев.

Спальный сектор: