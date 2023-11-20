20 ноября 2023, 10:46

Бывший министр убил инстажену в кафе при свидетелях, зато вой подняли такой, что у мужей будут недвижимость забирать, если жена ударится об косяк двери и напишет заявление в полицию. Доказывать ничего не надо, есть муж, есть синяк у жены, значит абьюзер и женоненавистник.

Думаю в закон о браке надо внести изменения:

1. Чтобы тёща не лезла в семью. Только нянчить внуков

2. Чтобы жена не сравнивала своего мужа с мужьями своих подруг и всяких блогерш - штраф 5 МРП

3. Чтобы жена в женские дни уезжала к маме (тёще).

4. Чтобы после родов за счёт ФОМС делали ДНК-тест на отцовство.

5. Чтобы семейный бюджет,пополнялся согласно расходов. Хочет норковую шубу, пусть работает в две смены.

6. Чтобы муж тоже мог уйти в декрет по уходу за ребенком, жена соответственно работать.

7. Запретить жене раз в неделю - мешать смотреть мужу футбол или ходить на рыбалку.

8. Законодательно закрепит, при разводе делить имущество, основанное только на справке о доходах и вложенных в имущество средств.

9. Бить мужа - та же статья, что и бить жену.

10. Все претензии к мужу, должны быть написаны и вывешены в спальне. Гундеть, а тем более орать об этом каждый день - арест на 3 суток.

11. На 10 год брака тёще разрешается видеть зятя один раз в год. После 20 лет только на похоронах одного из двух.