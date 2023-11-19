В Астане на стадионе «Астана Арена» прошел матч квалификации на чемпионат Европы 2024 года по футболу между национальными сборными Казахстана и Сан-Марино.

Полузащитник «Тобола» Ислам Чесноков оформил дубль в матче со сборной Сан-Марино / Фото kazfootball.kz

Это был поединок 9-го тура отборочного турнира в группе «H», перед которым сборная Казахстана на четыре очка отставала от команд Дании и Словении, проводивших в этом туре очную встречу. Первый матч между этими сборными, прошедший в итальянской Парме в рамках 3-го тура группового турнира, завершился победой казахстанских футболистов со счетом 3:0.

В заявку на этот матч, в котором не могли принять участие травмированные Бактиер Зайнутдинов, Асхат Тагыберген, Михаил Габышев и Бауыржан Исламхан, а также дисквалифицированные Исламбек Куат и Максим Самородов, наставник национальной сборной Казахстана Магомед Адиев включил трех игроков «Тобола» - защитников Руслана Валиуллина и Багдата Каирова и полузащитника Ислама Чеснокова. Двое последних вышли в стартовом составе, на поле вместе с голкипером «Шахтера» Игорем Шацким, защитниками Тимуром Досмагамбетовым («Астана»), Сергеем Малым («Ордабасы»), Александром Марочкиным («Астана») и Маратом Быстровым («Ахмат», Россия), полузащитниками Абзалом Бейсебековым («Астана»), Александром Зуевым (ИМТ, Сербия) и Рамазаном Оразовым («Копер», Словения) и нападающим Абатом Аймбетовым («Астана»).

Казахстанские футболисты активно начали встречу и на 4-й минуте заработали первый угловой удар, но после подачи Досмагамбетова от правого углового флажка в район дальнего угла вратарской площадки Чесноков не дотянулся до мяча. На 19-й минуте Бейсебеков справа от центральной линии сделал диагональную передачу Досмагамбетову, а тот подключил к атаке открывшегося чуть правее активно начавшего матч Зуева. Дебютировавший в сборной воспитанник костанайского футбола у левого угла штрафной площади ворвался в нее, переиграл там обманным движением полузащитника гостей Алессандро Голинуччи и пробил мимо защитника Филиппо Фаббри в дальний угол ворот. Но голкипер сборной Сан-Марино Элиа Бенедеттини в падении отбил мяч перед собой, а центральный защитник Роберто ди Майо, опередив Аймбетова, выбил мяч прямо на находившегося в центре перед линией штрафной площади Чеснокова. Проводивший третью игру за сборную Казахстана полузащитник «Тобола» остановил мяч и вторым касанием пробил в правый верхний угол без шансов для голкипера, открыв счет в матче и своим голам за сборную.

Воспитанник костанайского футбола и игрок сербского клуба ИМТ Александр Зуев успешно дебютировал в составе национальной сборной / Фото kazfootball.kz

Через семь минут после пропущенного гола наставник гостей Фабрицио Константини поменял единственного нападающего, выпустив Маттео Витайоли вместо Николы Нанни. Хозяева же продолжали контролировать игру, и в добавленное к первому тайму время Каиров сделал справа подачу в район 11-метровой отметки на Аймбетова, но Фаббри выбил мяч из ног казахстанского нападающего. Однако Зуев подобрал мяч слева у штрафной площади, сместился вдоль ее линии вправо и пробил по центру ворот под перекладину. Гостей в этом моменте спас голкипер, в прыжке дотянувшийся до мяча, выбив его одной рукой на угловой.

Во втором тайме в центре защиты гостей вместо Ди Майо появился Симоне Франчози. Но и эта замена не помогла сборной Сан-Марино, когда на 51-й минуте Малый почти от своей штрафной площади сделал длинную передачу Чеснокову, который грудью принял мяч, сместился влево, уйдя от Франчози, и со средней дистанции пробил между ним и еще одним защитником Данте Карлосом Росси в правый нижний угол ворот. Бенедеттини бросился за мячом, но тот, чиркнув по стойке ворот, влетел в сетку - 2:0. А Чесноков, гол которого двумя неделями ранее принес «Тоболу» победу в Кубке РК и путевку в еврокубки, оформил свой первый дубль за сборную, впервые выйдя на поле в стартовом составе.

Экс-игрок «Тобола» Рамазан Оразов, выступающий за словенский «Копер», в борьбе за мяч с нападающим Сан-Марино Николой Нанни / Фото kazfootball.kz

Через три минуты вместо попросившего замену Каирова на поле вышел Лев Скворцов («Химки», Россия), а вместе с ним Быстрова и Оразова поменяли соответственно Темирлан Ерланов («Ордабасы») и Арман Кенесов («Актобе»). А вскоре счет едва не стал разгромным. На 58-й минуте Чесноков заработал на правом краю атаки угловой, а после подачи Досмагамбетова капитан сборной Бейсебеков из центра с линии вратарской площадки пробил головой в левый угол ворот, но Бенедеттини в броске отбил мяч, дотянувшись до него кончиками пальцев.

И все же на исходе часа игры мяч влетел в сетку ворот, но... сборной Казахстана. Гости заработали на левом фланге штрафной удар метрах в 45-ти от ворот, Лоренцо Капикьони выполнил подачу на правый угол штрафной площади, откуда Росси пробил головой в направлении ворот, а на правом краю вратарской площадке Малый помешал Шацкому поймать мяч, который после рикошета попал в стойку. Первым к отлетевшему от штанги мячу успел Франчози, головой переправивший его в сетку ворот - 2:1. И сборная Сан-Марино между тем отметилась голом во второй игре подряд, не забивав до этого два года в официальных матчах.

Сразу после пропущенного гола Досмагамбетова сменил на поле его одноклубник Ян Вороговский, и вскоре хозяева заработал штрафной удар на правом краю атаки. Однако после подачи Кенесова Малый пробил головой в прыжке с линии вратарской площадки прямо в руки голкиперу. А на 74-й минуте вместо Зуева на поле вышел Еркин Тапалов («Кызылжар»).

На исходе основного времени после атаки хозяев по левому флангу Вороговский от углового флажка отдал мяч Кенесову, который вошел в штрафную площадь и после борьбы с вышедшим на замену Самуэлем Панакотти и Фаббри оказался на газоне. Главный судья матча Харальд Лехнер из Австрии после просмотра повтора указал на «точку», а пенальти реализовал Аймбетов, пробив в правый нижний угол - 3:1.

Одержав победу, национальная сборная Казахстана обновила рекорд по количеству набранных очков в отборочных циклах. Теперь их - 18, и наша сборная на одно очко отстает от команды Словении, которая в этом же туре уступила в гостях сборной Дании (1:2), завоевавшей путевку на ЕВРО-2024. А обладатель второй путевки на чемпионат Европы в группе «H» определится в заключительном туре в очном поединке между сборными Словении и Казахстана, который пройдет в ночь с 20 на 21 ноября в Любляне (Словения), начало матча в 02:00.