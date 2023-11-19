19 ноября 2023, 11:51

Вчера 18.11.24, примерно в 12.00-12.20 видел как на стоянке "Азия экспресс" на Майлина сотрудники полиции, на кобальте (к сожалению, бортовой не запомнил) взяли оштрафовали пару машин, за то что те перекрыли полосу, ни за что!!!(сарказм). А именно, при знаке параллельная парковка, припарковали свои колесницы поперек.



Спасибо вам ребят, мимо не проехали. Если прочитают другие, спасибо и вам заранее.



По мнению моему, слепых водителей, которые не видят знак "параллельная парковка" , остановка запрещена, нужно на медкомиссию. Зрение проверить.

И так по всему городу бы. И ещё парковка вторым рядом, причем на аварийке типа все можно. Про школы не буду, там же все утро, обед и вечер выписывай протокола)), но внимания 1,5 процента.



Рейд один, другой в квартал ситуацию не исправят. Цены б вам не было, сотрудники ДП, ежели за этим бы следили, ведь для того и работаете, для соблюдения ПДД. Вот смотрю видео, Европа ,Америка, едет сотрудник, увидел, остановился, оформил или предупредил и как бы все хорошо. У нас просто курсируют маршруты где лучше чего то там....киевская Герцена, вокруг зелёного рынка, Карбышева, где аульские гоняют, грузовые мож чего там. А что в центре попа...та ну эту попу))).

Кстати, видел пеший патруль, на кофе бум видимо заметили что там стоящие автомобили более 5 минут дорогу преграждали.

И вам друзья спасибо, это дня 4-5 назад было