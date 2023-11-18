Несчастный случай произошел сегодня, 18 ноября, утром. В полицию Аулиекольского района поступил звонок от жительницы поселка Аманкарагай. Звонившая сообщила, что со стороны озера слышны крики о помощи.

- Сообщение было немедленно передано участковому инспектору полиции Габиту Байжанову, который прибыл на озеро. На улице был ветер и он услышал еле слышный голос, который просил о помощи, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - Пробежав вдоль берега, полицейский понял, что звук идет с середины озера. Он кинулся в воду в форменной одежде.

Байжанов вытащил женщину на берег, ему помогли односельчане, которые оказались рядом. Вместе они донесли бабушку домой, вызвали скорую. Медики доставили ее в больницу. Но позже сообщили, что, к сожалению, женщина скончалась в больнице. Полицейский и односельчане, которые вытащили ее из воды, до последнего надеялись, что все закончится благополучно.

Как оказалась пожилая женщина на озере, полиция выясняет.