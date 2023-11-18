На Филиппинах в городе Кларк прошел XXII чемпионат Азии по легкой атлетике среди мастеров - 22st Asia Masters Athletics Championships 2023.

Куляш Тулебаева, Сергей Поликарпов и Римма Воеводина перед стартом XXII чемпионата Азии по легкой атлетике среди масте-ров / Фото Казахстанской федерации Masters Athletics

Несмотря на то, что Азиатская ассоциация ветеранов спорта была официально создана в 1986 году, первые соревнования ветеранов по легкой атлетике были организованы 27 июля 1981 года в Сингапуре. В первом легкоатлетическом чемпионате ветеранов приняли участие 408 мастеров из восьми стран. С тех пор чемпионаты проводятся один раз в два года (в 2021 году из-за пандемии соревнования были отменены). С 2004 года эти соревнования официально называются чемпионатом Азии по легкой атлетике среди мастеров.

Эмблема XXII чемпионата Азии по легкой атлетике среди мастеров

В очередном континентальном чемпионате приняли участие свыше 2000 легкоатлетов-ветеранов старше 35 лет из 22 стран, соревновавшихся в 14 возрастных группах.

Казахстан представляли 28 ветеранов легкой атлетики из Астаны, Алматы, Алматинской, Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей.

Честь Казахстана и Костанайской области на Филиппинах защищали трехкратный победитель Всемирных игр среди ветеранов, шестикратный чемпион и рекордсмен мира среди ветеранов, 15-кратный чемпион и восьмикратный рекордсмен Азии среди мастеров, лучший легкоатлет-ветеран мира 2017 г. в беге на длинные дистанции, мастер спорта международного класса Сергей Поликарпов, трехкратная чемпионка и неоднократный призер ветеранских чемпионатов Азии, мастер спорта международного класса Римма Воеводина, а также дебютантка ветеранских чемпионатов Азии одна из сильнейших многоборок Казахстана Куляш Тулебаева.

На XXII чемпионате Азии среди мастеров было разыграно 435 комплектов наград в 17 дисциплинах легкой атлетики. Казахстанские ветераны завоевали 47 наград, из которых 27 золотых, 13 серебряных и 7 бронзовых. Семь медалей в казахстанскую копилку, в том числе четыре золотые, две серебряные и одну бронзовую, внесли и костанайские легкоатлеты.

Сергей Поликарпов, являющийся самым именитым из казахстанских участников соревнований, выступал на этом чемпионате в возрастной группе 65-69 лет, перейдя в нее ровно за 20 дней до первого своего старта на XXII чемпионате Азии по легкой атлетике среди мастеров. Зная о силе костанайского бегуна, в единственном лице представлявшего Казахстан на дистанциях 1500 м, 5000 м и 10 км в своей возрастной группе, его соперники в надежде на успех могли уповать лишь на командную тактику. И такая тактика более-менее получалась у бегунов из Китая, которых в каждом из забегов на эти дистанции выходило по трое. Но максимум на что ее хватало, так это на поддержку друг друга в борьбе за призовые места за спиной у казахстанца, с первых метров уверенно выходившего в лидеры и до финиша лишь наращивавшего свое преимущество. Так, дистанцию 1500 м Поликарпов преодолел за 4 мин. 56,76 сек., что стало новым рекордом Азии. А призовые места здесь заняли китайцы Дзяньчэн Ху (5.21,99) и Ренюэ Тан (5.23,33). Забег на 5000 м костанаец выиграл с результатом 18 мин. 38,3 сек, на 9 секунд улучшив рекорд Азии, а призерами стали те же, но поменявшиеся местами, Тан (20.50,44) и Ху (21.03,33). А свою 18-ю золотую медаль на ветеранских чемпионатах континента Сергей Поликарпов завоевал на дистанции 10 км, показав результат 40 мин. 53,93 сек. Ближайший преследователь, которым вновь стал китаец Тан, отстал от него боле чем на полторы минуты - 42.26,82. Третьим финишировал представитель Гонконга Киу Джеки Хо - 44.12,57.

Куляш Тулебаева возглавляет забег на 5000 м / Фото Казахстанской федерации Masters Athletics

Дебютантка ветеранского чемпионата континента Куляш Тулебаева, соревновавшаяся в возрастной группе 55-59 лет, в первом же старте на дистанции 1500 м завоевала первую свою медаль - серебряную, показав результат 6 мин. 16,55 сек. На пьедестал она поднялась с представительницами Монголии - ставшей победительницей Оюн Эрдэнэ Мягмарджав (5.59,73) и занявшей третье место Сандаг Уранхимег (6.20,00). Основная борьба за победу на дистанции 5000 м также развернулась между этими тремя соперницами, уже к середине дистанции более чем на минуту опережавшими других участниц забега. Ближе к финишу костанайская бегунья еще более взвинтила темп, который удалось поддержать лишь Мягмарджав. Но Тулебаевой на последней стометровке удалось оторваться от нее на 4,28 сек. и взять реванш за поражение на полуторакилометровой дистанции, завоевав чемпионский титул с результатом 23 мин. 34,51 сек. А третий результат показала Уранхимег (24.25,26). Это казахстанско-монгольское противостояние продолжилось и в забеге на 10 км по шоссе. В итоге изнуренная борьбой с казахстанкой Мягмарджав вообще не попала в призеры, костанайка финишировала второй и завоевала еще одну серебряную медаль с результатом 51 мин. 41,45 сек. А отказавшаяся от борьбы на дистанции вдвое короче Сандаг Уранхимег стала победительницей, опередив нашу бегунью на 2 мин. и 2 сек.

Римма Воеводина выводит на своем этапе эстафеты 4Х400 м команду Казахстана на третье место / Скриншот трансляции

Выступавшая в возрастной группе 60 лет - 64 года Римма Воеводина трижды финишировала в шаге от призовой тройки, показав четвертые результаты на дистанциях 1500 м (7.18,56), 5000 м (26.12,38) и 10 км (55.37,61). Но без медали костанайская бегунья все же не осталась. Специализирующаяся в беге на длинные дистанции Воеводина помогла команде Казахстана, за которую также выступали карагандинские бегуньи Татьяна Мунтян и Любовь Комкова и Акалка Баймуканова из Западно-Казахстанской области, завоевать третье место в эстафете 4х400 м в возрастной группе 60 лет - 64 года. Казахстанский квартет показал результат 6.37,40 и уступил командам Малайзии и Таиланда.

Костанайские триумфаторы XXII чемпионата Азии по легкой атлетике среди мастеров / Фото Казахстанской федерации Masters Athletics

Говоря о представителях нашей области, стоит отметить и обладательницу двух медалей ветеранского чемпионата, воспитанницу костанайской легкой атлетики, чемпионки Азии и многократного призера чемпионатов Азии и Азиатских игр, участницы Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, мастера спорта международного класса Марину Масленко, достигшей своих успехов под руководством заслуженного тренера РК Николая Чудновского. Экс-костанайка, проживающая в настоящее время в Павлодаре, стала сильнейшей на Филиппинах в беге на 100 м и 200 м в возрастной группе 40 лет - 44 года, выиграв финальные забеги с результатами 13,53 сек. и 26,54 сек. Причем время, показанное на двухсотметровке, стало новым рекордом Азии для спортсменок этой возрастной группы.

Как и Сергей Поликарпов, по три золотые награды на Филиппинах из казахстанских участников завоевали 80-летний карагандинец Александр Тиховский (возрастная группа 80 лет - 84 года; толкание ядра - 11 м 70 см; метание диска - 28 м 44 см; метание копья - 33 м 85 см), Амегульсин Мусыльманова из Астаны (75-79 лет; 200 м - 46,18 сек.; 400 м - 1 мин. 56,87 сек.; 10 км - 1 час 21 мин. 9 сек.), Марат Балтабаев из Астаны (75-79 лет; 2000 м с препятствиями - 10 мин. 24,07 сек.; 5000 м - 23 мин. 28,37 сек.; 10 км - 49 мин. 0,72 сек.) и Любовь Комкова из Караганды (60 лет - 64 года; 2000 м с препятствиями - 9 мин. 53,45 сек.; 400 м - 1 мин. 15,64 сек.; 800 м - 2 мин. 51,08 сек.). А на счету Марины Шнайдер из Павлодара четыре награды высшей пробы. Выступая в возрастной группе 50 лет - 54 года, она стала победительницей в беге на 800 м (2.50,00), 2000 м с препятствиями (9.41,15), 5000 м (22.49,54) и 10 км (45.12,07).

После успешного выступления костанайские ветераны поделились своими впечатлениями о прошедших соревнованиях.

Первое «золото» Куляш Тулебаевой ветеранского чемпионата Азии по легкой атлетике среди мастеров / Фото Казахстанской федерации Masters Athletics

- Я очень мечтала выступить на чемпионате Азии среди мастеров, и не просто выступить, но и выиграть. Поэтому даже сильная жара мне не стала помехой, и у меня получилось завоевать золотую медаль, чему я очень рада - сказала Куляш Тулебаева. - Когда ты выходишь на старт в форме с символикой страны, то понимаешь, что тебе предстоит защищать честь Казахстана. От этого испытываешь определенную гордость. Я работаю в школе, и если ко мне после этих соревнований придут заниматься еще несколько человек, то это будет большим успехом.

- Я не первый раз участвую в чемпионатах Азии среди ветеранов, но из-за пандемии мы просидели дома четыре года, и поэтому все буквально рвались на эти соревнования. И на Филиппинах было очень жарко от наших эмоций, - добавила Римма Воеводина. - Бег давно стал образом жизни, и порой хочется видеть на какой результат ты способен. А для этого мы ищем интересные старты, такие, как чемпионаты Казахстана, чемпионаты Азии, различные интересные пробеги, готовимся к ним и сами себе устраиваем беговой праздник.

Сергей Поликарпов, чей беговой стаж составляет 45 лет, отметил, что когда человек подготовлен и настроен, то ему не страшны никакие погодные условия:

- Тренировки - это быт, а любой старт - это уже праздник. И если свои внутренние старты довольно регулярны, то такие соревнования, как чемпионаты Азии, которые проходят один раз в два года, становятся настоящим праздником, на котором стараешься видеть только хорошее, надолго остающееся в твоей памяти и мотивирующее двигаться дальше. А еще бег, как и вообще спорт, добавляет в жизнь много ярких красок.

Первые три места в медальном зачете XXII чемпионата Азии по легкой атлетике среди ветеранов заняли ветераны Индии, завоевавшие 70 золотых, 63 серебряных и 82 бронзовых медалей, Японии (58, 25, 18) и Филиппин (42, 30, 34).

Сергей Поликарпов со старейшим участником чемпионата Азии 103-летним Джанпрамом Савангом из Таиланда / Фото Казахстанской федерации Masters Athletics

В этом зачете сборная Казахстана стала седьмой, немного уступив по количеству завоеванных золотых медалей занявшей шестое место команде Таиланда, у которой 29 наград высшей пробы и в составе которой четыре первых места на счету Джанпрама Саванга, ставшего самым возрастным участником ветеранского чемпионата континента. В августе этому таиландцу исполнилось... 103 года. Выступая на Филиппинах в возрастной группе100 лет и старше, Саванг пробежал 100 м за 36,65 сек., метнул диск на 8 м 97 см и копье на 11 м 34 см, а также толкнул ядро на 4 м. 25 см.

Встреча призеров чемпионата Азии на ж/д вокзале города Костанае / Фото Серика Ахметбекова

Сегодня утром на железнодорожном вокзале в Костанае триумфаторов XXII чемпионата Азии по легкой атлетике среди мастеров тепло встретили родные и представители спортивной общественности, пожелавшие ветеранам здоровья и дальнейших успехов. А одним из пожеланий было выступать на таком же высоком уровне еще многие годы, чтобы лет через 35-40 на очередном ветеранском чемпионате континента каждый из его участников мечтал сфотографироваться с ними, как в этот раз со 103-летним таиландцем.

Таланты и поклонники: группа поддержки Куляш Тулебаевой / Фото Серика Ахметбекова