ДТП произошло сегодня, 18 ноября, в 6 часов утра на 21 километре автодороги Рудный-Качар. 53-х летний водитель за рулем автомобиля марки "Мерседес" не справился с управлением и опрокинулся в кювет.

- В результате происшествия погибли двое пассажиров. Сам водитель и еще трое пассажиров доставлены в больницу с различными травмами, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Начато досудебное расследование по ч.4 ст. 345 УК РК (нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц). Проводятся необходимые следственные действия, назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение.

В связи с ухудшением погоды в ведомстве напоминают водителям о необходимости смены летней резины на зимнюю, а также о мерах безопасности при вождении.

- Не превышайте скорость, соблюдайте дистанцию до впереди едущего транспорта, при совершении обгона, убедитесь в безопасности совершаемого маневра, - отметили в ДП.