Сборная Казахстана по футболу обыграла Сан-Марино в рамках отборочного цикла чемпионата Европы-2024, сообщают Vesti.kz.

Встреча группы H прошла на "Астана Арене" и завершилась со счетом 3:1.

У победителей дубль оформил Ислам Чесноков (19-я минута, 51-я), а также отличился Абат Аймбетов (90+2-я с пенальти). У проигравших один мяч отыграл Симоне Франчози (60-я). К слову, это исторический момент для гостей, забивающих не так часто. Для них это всего второй гол в текущей квалификации при 29 пропущенных мячах.

Казахстан с 18 очками остается на третьем месте в группе H, но все еще сохраняет шансы на выход в финальную стадию Евро. Этой ночью также прошел матча в Копенгагене между командами Дании и Словениями. Игра закончилась со счетом 2:1. Датчане вышли в лидеры таблицы с 22 очками и гарантировали себе участие на Евро-2024. Что касается словенцев, то у них осталось 19 баллов, и они лишь на один пункт опережают сборную Казахстана перед заключительным очным матчем.

Это значит, что победа над Словенией в понедельник, 20 ноября, принесет Казахстану историческое попадание на чемпионат Европы по футболу.