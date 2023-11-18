18 ноября 2023, 17:37

В Инстаграме была реклама, председатель правления Kaspi.kz Михаил Ломтадзе своим уверенным голосом успешного человека предлагал инвестировать в кампанию 23 500 тенге и ты будешь получать ежегодный пассивный доход в 255 000 тенге.

В Каспибанк я верю, это та кампанию, которой Казахстан по праву гордится и я в том числе. Но прежде чем что-то предпринять, решил проконсультироваться в Каспи.

Мои худшие ожидания оправдались, мне сказали - это мошенники, не верьте, Каспи такими делами не занимается.

Я был ошарашен. Ничего святого, даже Каспи решили замарать.Это равносильно тому, как если бы твоей любимой кукле пририсовали усы, рога, кровоподтеки.

Я вовремя остановился, но, учитывая авторитет Каспи, кто-то поверит и окажется обманутым, можете не сомневаться. Но почему Каспи до сих пор не выступил с предосторожением - мол, не верьте, это мошенники?