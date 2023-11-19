Об этом на брифинге 17 ноября рассказал аким города Амирхан АСАНОВ. Это один из трех крупных инвестиционных проектов, которые сейчас реализуются в самом южном городе области.

Установленная мощность станции - 48 МВт, реализует проект стоимостью 24,3 млрд тенге ТОО «KazWindEenergy». Создается 20 рабочих мест.

В Аркалыке также ТОО «Concord Investments» начало реализацию проекта «Добыча огнеупорных глин и переработка редкоземельного сырья» стоимостью 7 млрд. 400 млн. тенге.

- На сегодняшний день предприятием получена лицензия на геологоразведочные работы, - проинформировал аким города, - а первая отгрузка глины будет произведена в декабре текущего года. Всего на предприятии планируется создать 670 рабочих мест.

Спикер подчеркнул, что предприятие уже приняло на работу 29 человек, которые прежде работали в Торгайском бокситовом рудоуправлении, а до конца года рассчитывает трудоустроить до 100 человек.

Самый крупный инвестпроект стоимостью 315 млрд тенге - «Геологическое изучение месторождения кластера Маятас и строительство горно-обогатительного комбината». Завершение его запланировано на 2027 год. Реализует ТОО «Костанайская горно-металлургическая корпорация», которое с начала года вложило в дело 1,2 млрд. тенге собственных средств.

- На сегодняшний день разработан проект геологоразведочных работ, получено экологическое разрешение, отобрано 7 тыс. геохимических проб, пробурено около 7 тыс. м. скважин, - перечислил Амирхан Асанов.

Планируется, что на предприятиях Маятаса будет трудоустроено 1200 человек.