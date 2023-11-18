Без работы только на нем остаётся около 40 человек. Кроме того, вынужден был прервать работу и пункт по приемке шкур крупного рогатого скота, поставлявший это сырье на завод.

Фото из архива "НГ"

Причина проблем – осложнившаяся геополитическая ситуация, из-за которой прервались связи с партнёрами в Украине и Российской Федерации.

Завод ТОО «Умiт» был реанимирован в 2021 году. На брифинге 17 ноября аким Аркалыка Амирхан АСАНОВ уточнил, что СПК «Тобол» вложила в это 200 млн тенге, собственные средства предприятия — около 400 млн. тенге. Завод производил кожи, пригодные для изготовления обуви, кожгалантереи, на нем намеревались начать производство детской ортопедической обуви.

Фото РСК

- Было приобретено за счет грантовых средств на 5 млн тенге необходимое оборудование, но реализовать проект до конца не смогли, - пояснил Асанов, - в начале 2023 года предприятие приостановило работу.

Вынужден был прекратить закуп шкур КРС и пункт приема этого сырья, на открытие которого в 2021 году были направлены 5 млн тенге грантовых средств.

По словам акима города, власть ищет нового инвестора, в этом деле «есть наработки», до конца года руководство Аркалыка планирует подписать договор с ним.