Собаку породы хаски нашли на дачах между Костанаем и Рудным в ужасном состоянии - с огромной опухолью. Когда ее пытались поймать, пряталась - боялась людей. Сейчас Мося - обитательница реабилитационного центра ОО «Надежда Плюс kst».

- Выловили ее мы уже в последний момент. - рассказала "НГ" заместитель председателя ОО Ольга СОЛОВЬЁВА. - Если бы этого не сделали, собака бы умерла от заражения крови. Нам очень помогли рудненские зооволонтеры - они активно участвовали в этой операции и именно они ее поймали и привезли к нам. Она прошла восстановление и лечение у нас. Теперь ищет дом. Конечно, мы были бы рады разместить животное в вольере, но так как у нас катастрофически не хватает места, собака живет на цепи.

Из-за нехватки места в приюте Мося сидит на цепи. Но лучше содержать ее в вольере или в доме/квартире

Однажды Мосю забрали в семью и поселили в частном доме. Но вернули, так как оказалось, что собака не умеет лаять, такое иногда бывает.

- Она не охранник, это собака для души. Она милая и любит играть. Хаски лучше содержать не на цепи, а в вольере, внутри дома или квартиры, - пояснила Соловьёва. - Люди, которые ее забрали, называли собаку Мося или Мася. Так называем теперь и мы.

Чтобы забрать Мосю или других постояльцев реабилитационного центра в свой дом, напишите на номер горячей линии WhatsApp ОО «Надежда Плюс kst» +7-705-462-98-19 или в директ Instagram @hope_kst.

Фото предоставлено Ольгой СОЛОВЬЁВОЙ