По прогнозам синоптиков, в субботу, 18 ноября, на большей части территории области ожидаются дождь и снег, особенно сильными осадки будут на западе, востоке и в центральной части области. На западе, севере и востоке туман и гололёд. Утром и днём на большей части территории области метель.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В воскресенье, 19 ноября, на севере и востоке ночью снег, метель и гололёд. На западе, севере и востоке – туман. В понедельник, 20 ноября, осадки не ожидаются, на севере и востоке вновь туман.

В Костанае в субботу будет облачно, с осадками, ожидается метель и гололёд. В воскресенье и понедельник – переменная облачность без осадков.

- В субботу ночью и днём по области ожидаются одинаковые температуры: -2…+3°С, на юге +5 °С, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. – В воскресенье и понедельник показания термометров будут одинаковыми. По ночам температура будет опускаться до 5-10, на севере до 13 градусов ниже нуля. В дневное время термометры покажут -2…-7°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью и днём 0…+2°С. В воскресенье: ночью -8…-10°С, в дневное время -2…-7°С. В понедельник: ночью -8…-10°С, днём -4…-6°С.

В субботу и воскресенье ожидается северный ветер. В субботу ночью его скорость составит 9-14 м/с с усилениями на востоке и в центральной части области до 15-20 м/с. Днём ветер будет сильнее - 15-20 м/с, на юге и востоке ожидаются порывы 23-28 м/с. В воскресенье скорость ветра 9-14 м/с с периодическими усилениями на севере и востоке до 15-20 м/с. В понедельник северо-западный ветер 9-14 м/с.