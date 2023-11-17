Об этом сегодня на брифинге в РСК сообщил заместитель руководителя департамента экономических расследований Костанайской области Ерлан БИТАНОВ. В помещении цеха обнаружили множество пустых бутылок, крышек, приспособления для розлива и укупоривания тары, а также 3,5 тонны спирта. По факту начато следствие.

- С начала года выявлено три подпольных цеха на территории области. За незаконную деятельность одно лицо осуждено, по второму факту уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям, - уточнил Битанов.

То есть человек признал свою вину.

Как сообдщил спикер, в этом году в производстве ДЭР также находилось уголовное дело в отношении крупнейшего оператора по реализации алкогольной продукции ТОО «КТК». Компания, используя поддельные акцизные марки и таким образом уклоняясь от налогов, вела торговлю в Костанайской области и других регионах Казахстана.

- Дело было республиканского масштаба, передано в центральный аппарат агентства, в настоящее время производство по нему окончено - пояснил Битанов. - Сейчас подозреваемые знакомятся с материалами расследования.

Фото Галины КАТКОВОЙ