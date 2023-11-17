Фото фонарного столба, который стоит посреди футбольного поля в школе № 17 в областном центре, появилось в Telegram-канале Qumash. Как оказалось, фонарь стоит на этом месте вполне законно, а поле должны были демонтировать еще во время ремонта в 2019-2020 годах. Однако из-за ошибки в ПСД денег не хватило.

Фото t.me/qumash_kz

- Во время ремонта поле подлежало демонтажу и планировалась установка новых спортивных площадок. Через старое недействующее футбольное поле был проложен электрический кабель и установлено освещение, - сообщили в управлении образования на вопрос «НГ». - Однако во время ремонта были выявлены недочеты в проектно-сметной документации, была проведена корректировка. В связи с чем финансовых средств на демонтаж старого поля, установку новых спортивных площадок и благоустройство территории не хватило.



Сейчас это поле закрыто, занятия на нем не проводятся. Школа подала бюджетную заявку на демонтаж старой и установку новых спортивных площадок.