У сериалов, в отличие от полнометражных фильмов, есть два важных преимущества: больше времени для раскрытия персонажей и длиннее период обсуждения и рефлексии со стороны аудитории. Сериал «Мошенники» от телеканала НТК широкого обсуждения не получил. При том, что затрагивает чувствительную тему. Разберемся, в чем дело.

Много конкурентов

В первую очередь сериал утопает в череде других ярких предложений от зарубежных и местных компаний, даже несмотря на то, что посмотреть его можно как на сайте телевизионного канала, так и на YouTube, и на легальных и пиратских сайтах. «Мошенники» предлагают за 12 эпизодов рассказать о чем-то знакомом, но при этом в трейлере не используют особенность повествования первой половины сериала. И, наверное, зря. Разлом четвертой стены активно используется в сериалах и привлекает внимание аудитории.

Злодей как мастер перевоплощения и манипулятор человеческих душ

Также сериал мог бы привлечь внимание аудитории историями самих мошенников, с которыми постепенно знакомится зритель и даже в чем-то может сопереживать им. Авторы дают нескольким персонажам не только причину выбора их жизненного пути, но и моральные терзания, переживая которые мошенники представляются, как слабые и напуганные люди. При этом нельзя не сказать о схематичности большинства персонажей, на которых хотелось бы посмотреть внимательнее.

Криминальный Казахстан и слабая система

Вторая причина, по которой вы могли пройти мимо этого сериала, – это заезженная тема и его жанр. Криминальные драмы о преступниках и полиции заполонили эфир и интернет Казахстана. С одной стороны понятно, что это жизненно и затрагивает нерв общества, но когда таких историй становится слишком много, наступает перенасыщение. В сериале «Мошенники» сотрудники полиции показаны беспомощными и ослабленными натиском заявлений от жертв, которых они откровенно осуждают за глупость и доверчивость.

Сотрудники полиции - серые, безликие и слабые на фоне главного злодея

С одной стороны такой образ кажется близким к реальности – уставшие и отчаявшиеся полицейские, которые только и могут, что дать ручку и лист А4 для заявления. С другой стороны хотя бы в сериале можно было бы показать героя, способного противостоять социальной несправедливости.

Универсальный ответ полиции: "Пишите заявление"

Кажется, создатели «Мошенников» или не захотели, или не смогли детальнее показать причины слабости системы правоохранительных органов против хитрых и коварных аферистов.

Долго запрягают

Ну и главная проблема сериала – долгое начало истории. На то, чтобы познакомить зрителя с центральным персонажем и мошенническими схемами, у создателей уходит половина сезона. Жертвы показываются мимолетно и без особой эмпатии, так что только со второй половины, когда среди череды жертв вырисовывается волевой характер, зритель начинает получать историю, а не просто перечень фактов. Возможно, такой длительный заход в историю был своего рода обманом ожиданий зрителя, мошенничеством, но для сериала это не идет на пользу.

В плане операторской работы нет никаких претензий. Местами - идеально

Две параллельные линии – мошенники и полиция – представляют собой схему «действие-реакция», но последствий или развития они не получают, пока не появляется активный персонаж и и не проявляются внутренние отношения преступной группировки.

Во второй половине сериал закручивает драму и с неожиданно появившимся героем (который все равно не может в полной мере противостоять злодею), и с внутренними конфликтами самих мошенников. Конечно, можно было бы шире раскрыть всех второстепенных персонажей, а не только странный «любовный треугольник», но на это у сериала просто не хватило времени.

Однако

Всегда есть за что похвалить фильм в Казахстане. В данном случае это техническая часть: съемка, цветокоррекция, монтаж и музыка. Стильное, яркое и динамичное изображение не даст вам отвлечься. Актеры, среди которых и сам режиссер фильма Олжас Нурбай, смотрятся гармонично и не вызывают недоверия в реальности персонажей. Верю, как говорится.

Теперь вы знаете, как выглядят "сотрудники безопасности банка"

В число плюсов сериала все-таки нужно внести важную тему, которую он раскрывает. Мошенничество в Казахстане расцветает пышным светом. Наверно, нет ни одного человека в стране, которому бы не позвонили из банка, некой фирмы или суровый прокурор из другого города. Бывает так, что люди продолжают разговор с мошенниками по телефону, просто чтобы поругаться или пошутить. Но это скорее бессильная реакция, чем решение проблемы, потому что реальных жертв не становится меньше. Сериал сначала с трудом, но ближе к финалу очень точно показал последствия мошеннических операций в жизни их жертв, не романтизируя и не приукрашая действительность.

Не все второстепенные персонажи получили раскрытие. А жаль

Особое место в ряду киношных злодеев занимает центральный персонаж сериала – Дамир (актер Рустем Омаров), садистский характер которого пугает и завораживает одновременно. У него нет принципов и привязанностей, он незаметен в толпе обычных прохожих, он быстро заводит отношения и находит подход к любому человеку через манипуляции и угрозы. Чем-то глава аферистов похож на Мефистофеля, чем-то на Джокера. Никто не знает его предысторию, и остается непонятным - сам ли он действует или есть некая «мохнатая рука», оберегающая его. На самом деле отсутствие деталей о злодее в какой-то мере делает его еще страшнее.

Жертвы мошенников не получают свои истории, но четко обозначаются в коротких кадрах - последствиях

Хороший сериал всегда заставляет задуматься и предполагать, как все могло произойти, как получилось, что произошло именно так. «Мошенники» делают все правильно, придерживаясь реальной версии развязки крупной махинации. Зритель не может не согласиться, что именно так и бывает в нашей стране, хотя, возможно, финал вызовет негодование и вопросы. Но и это хорошо - будет что обсудить в кругу друзей.

Кадры из сериала