За месяц в Шымкенте, Туркестанской, Актюбинской и Акмолинской областях аннулировали 66 результатов экзаменов на права, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Правительство для граждан".

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"При сдаче тестов услугополучатели пользовались микронаушниками, HDMI-сплиттерами, позволяющими удаленно подключаться к персональным компьютерам.

Кроме этого, попадались и такие, которые вшивали запрещенные устройства в рукава одежды, а также приходили на экзамен в жилетках со встроенными электронными приборами", - говорится в сообщении.

В Шымкенте клиент пользовался помощью друга, подсказывавшего правильные ответы постукиванием по окну.

"Система считала телодвижения экзаменуемого, частые повороты в сторону окна, а аудиозапись зафиксировала постукивания, благодаря чему результаты тестов были аннулированы", - объяснили в госкорпорации.

Новая система контроля была внедрена 16 октября в 83 экзаменационных классах во всех регионах Казахстана. Как утверждают в "Правительстве для граждан", количество успешных результатов тестирования уменьшилось почти в два раза.

Те граждане, чьи результаты тестирования аннулированы, могут подать заявку на повторное прохождение теста только через 3 месяца.