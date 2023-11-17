17 ноября 2023, 10:40

В 2009 году бюджет города выделил ТОО "Тазалык-2000" под руководством Андрея Толпинского почти Один Миллиард тенге на программу "Зеленая волна" для замены светофоров на основных перекрестках города.

Работы проводились, светофоры меняли на китайские, ветром сдуваемые панели на ржавых трубах. Даже камеры были установлены. Итог печален, программа "Зелёная волна" так и не заработала, и сколько миллионов бюджет не выделял, светофоры с каждым годом работают хуже и хуже.

Водителя ругаются, стонут, проклинают полицию, но никому невдомёк, что надо писать заявление на неработающие светофоры, в полицию и прокуратуру на акимат города Костаная, а конкретно акима города.

Не работает, светофор, зафиксировали, написали заявление через ЕОтиниш, звонить в Айкомек бесполезно. Управление полиции и прокуратура должна фиксировать, каждый раз, где и когда не работают светофоры, потом возникнет уголовное дело по хищению денежных средств или халатности акима города.



П.С.

Был час пик, бежали все куда-то.

Вдруг застыл, задумался зеленый свет,

зеленый свет...

Час прошел, но все горит зеленый,

И никто не понял, что случилось с ним,

случилось с ним.



Но почему, почему, почему

Был светофор зеленый?

А потому, потому, потому,

Что был он в жизнь влюбленный.

В мельканье дней, скоростей и огней

Он сам собой включился,

Чтобы в судьбе и твоей, и моей

Зеленый свет продлился.



https://youtu.be/YO-vb1EUgtE?si=FY6yxh5ae3ZCNNpK