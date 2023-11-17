Если ваши дети мечтают о том, чтобы Дед Мороз исполнил их желания, пишут ему письма, но не знают точного адреса, мы можем помочь вам. Сотрудники «НГ» уже не первый год выступают в роли посредников между детьми и новогодним волшебником, помогая исполняться желаниям.

Фото из архива "НГ"

Акция стартовала 16 ноября и продлится до 6 декабря включительно. После этой даты письма приниматься не будут.

Письма можно отправлять в редакцию по почте или приносить лично. Адрес: Костанай, ул. Майлина, 2/3. В наших пунктах приема объявлений, адреса которых публикуются в каждом номере газеты «Твой шанс», также примут ваши послания и передадут нам.

7 декабря комиссия отберет 12 самых теплых и душевных писем и опубликует их. Критерии отбора простые:

- письмо написал и красиво оформил сам ребенок (только в том случае, если ребенок не в состоянии писать, это может сделать один из родителей),

- желания и мечты автора письма направлены на саморазвитие в творчестве, науке, спорте,

- семья проживает в Костанае (выезжать за пределы города наш Дед Мороз не сможет).

Обращаем внимание родителей, что редакция только принимает письма детей. Исполнение желаний зависит от добровольных помощников Деда Мороза, которыми могут стать как отдельные читатели, так и организации.

Активным борцам за справедливость сообщаем, что мы не проверяем материальное состояние родителей детей, это не входит в задачи редакции.

Мы не гарантируем, что желания исполнятся, но в Новый год чудеса могут сбываться.

Помните, что наш Дед Мороз не дарит дорогие смартфоны, ноутбуки и игрушки, а также живые подарки: щенков, котят, птиц, черепашек, рыбок и даже креветок. А еще Дед Мороз не сможет доставить подарок, если не знает адреса и не может связаться по телефону с родителями ребенка. Поэтому адрес и телефон надо указать обязательно!