Внеочередная сессия маслихата Костанайской области прошла сегодня, 16 ноября. Рассмотрение одного из вопросов инициировало управление здравоохранения.

Суть его в том, что по закону люди с тяжелыми редкими (орфанными) заболеваниями в РК обеспечиваются лекарствами, а также специализированными лечебными продуктами, медицинскими изделиями бесплатно.

По информации руководителя управления здравоохранения Данияра ДЖАНДАЕВА, в Костанайской области сейчас 36 пациентов, страдающих ювенильным идиопатическим артритом, буллезным эпидермолизом, легочной артериальной гипертензией, стенозом гортани и муковисцидозом, обеспечиваются всем перечисленным за счет средств бюджета на 219 млн тенге в год.

- Среди них пятеро детей больны муковисцидозом, они получают препарат дорназа альфа с торговым наименованием тигераза, - пояснил он, - но у одного из них выявлена и подтверждена ВКК индивидуальная непереносимость тигеразы.

Пациенту требуется другой биоаналог дорназы альфа - пульмозим. А для этого необходимо дополнительное бюджетное финансирование. По расчетам управления, годовое обеспечение нужным препаратам обойдется в 3 млн 390 тыс. тенге.

Депутаты одобрили дополнительное бюджетное финансирование на эту сумму.