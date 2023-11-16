Завтра на целый день отключат воду в одном из районов Костаная
16 ноября 2023, 10:56 | ЖКХ
Подача питьевой воды произойдет в связи с аварийно-восстановительными работами на сетях водопровода по адресу пр. Аль-Фараби д. 101, а также по ул. 1 Мая в границах улиц Павлова – пр. Аль-Фараби, сообщает служба IKomek.
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В связи с работами будет прекращена подача питьевой воды 17 ноября с 09:00 до 20:00 по следующим адресам:
Жилые дома:
- ул. Павлова д. 74, 76,
- ул. 1 Мая д.62, 64, 65, 81, 86, 88, 90/1, 90/2, 99, 99/1, 100,
- ул. Гоголя 98, 110, 113, 115,
- ул. Чехова д. 94, 96, 100, 102,
- пр. Аль-Фараби д. 99, 101.
Соц.объекты:
- СШ №1 по адресу ул. Чехова д.9 8,
- Костанайский высший колледж Казпотребсоюза по адресу пр. Аль-Фараби д. 99,
- Ритуальное агентство «Стикс 2012» по адресу ул. 1 Мая д. 64.
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