Подача питьевой воды произойдет в связи с аварийно-восстановительными работами на сетях водопровода по адресу пр. Аль-Фараби д. 101, а также по ул. 1 Мая в границах улиц Павлова – пр. Аль-Фараби, сообщает служба IKomek.

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В связи с работами будет прекращена подача питьевой воды 17 ноября с 09:00 до 20:00 по следующим адресам:



Жилые дома:

ул. Павлова д. 74, 76,

ул. 1 Мая д.62, 64, 65, 81, 86, 88, 90/1, 90/2, 99, 99/1, 100,

ул. Гоголя 98, 110, 113, 115,

ул. Чехова д. 94, 96, 100, 102,

пр. Аль-Фараби д. 99, 101.

Соц.объекты: