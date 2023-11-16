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Завтра на целый день отключат воду в одном из районов Костаная

16 ноября 2023, 10:56 |  ЖКХ

Подача питьевой воды произойдет в связи с аварийно-восстановительными работами на сетях водопровода по адресу пр. Аль-Фараби д. 101, а также по ул. 1 Мая в границах улиц Павлова – пр. Аль-Фараби, сообщает служба IKomek.

Изображение от Dragana_Gordic на Freepik

В связи с работами будет прекращена подача питьевой воды 17 ноября с 09:00 до 20:00 по следующим адресам:

Жилые дома:

  • ул. Павлова д. 74, 76,
  • ул. 1 Мая д.62, 64, 65, 81, 86, 88, 90/1, 90/2, 99, 99/1, 100,
  • ул. Гоголя 98, 110, 113, 115,
  • ул. Чехова д. 94, 96, 100, 102,
  • пр. Аль-Фараби д. 99, 101.

Соц.объекты:

  • СШ №1 по адресу ул. Чехова д.9 8,
  • Костанайский высший колледж Казпотребсоюза по адресу пр. Аль-Фараби д. 99,
  • Ритуальное агентство «Стикс 2012» по адресу ул. 1 Мая д. 64.