К неблагополучной категории населения относятся 2,2 млн казахстанцев, констатировали в ведомстве, Informburo.kz.

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Акиматы, возможно, будут оплачивать взносы по обязательной медстраховке за казахстанцев, относящихся к неблагополучным категориям населения, сообщается на сайте Минздрава.

В министерстве установили, что фактически взносы и отчисления в систему обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) осуществляет лишь четверть казахстанцев, или около 5 млн человек.

"В отдельных областях страны показатель не достигает и 20% населения. При этом 11,7 млн граждан 15 льготных категорий получают медицинскую помощь по ОСМС за счёт государства", – говорится в сообщении.

Для увеличения охвата казахстанцев системой ОСМС при Минздраве создали межведомственный проектный офис, куда также вошли представители Минтруда, налоговой службы, Фонда социального медстрахования и Госфонда соцстрахования. Они будут координировать работу соответствующих региональных штабов. Указанную работу решили вести по трём направлениям.

Цифровая карта семьи показала, что уровень благополучия 2,2 млн казахстанцев – неудовлетворительный, кризисный или экстренный.

"Местным штабам предстоит выявить среди них экономически активных и нетрудоспособных людей с целью обеспечить мерами занятости первых и включить в список льготных категорий вторых. Кроме того, будет проработан вопрос механизма оплаты местными исполнительными органами взносов на ОСМС за лиц неблагополучных категорий", – рассказали в Минздраве.

Второе направление – это усиление работы по выявлению предпринимателей без регистрации, чтобы обеспечить отчисления и взносы за работающих неформально. Третье направление – активизация работы налоговой с работодателями, которые несвоевременно платят за медстрахование.

"Основная практическая работа будет вестись на городском и районном уровнях", – заключили в министерстве.