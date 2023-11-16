35-летний гражданин РФ Денис ГАЛКИН обвиняется в создании сайта kzobmen.com по продаже криптовалюты. Сайт работал без лицензии и без регистрации в МФЦА (Международный финансовый центр «Астана»). По версии обвинения, на незаконном обороте необеспеченных цифровых активов Галкин заработал более 4 млрд тенге. В суде сразу отметили, что подобное дело разбирается в Костанае впервые. Его продолжили рассматривать 15 ноября, когда Галкин дал показания.

- После того как не смог найти работу в России, я вернулся в Казахстан, купил сайт и зарегистрировал его не территории России, - пояснил подсудимый. - Хочу приложить документы, что сайт не находится в Казахстане. Родители зарегистрировали ИП, так как у меня не было вида на жительство в РК. Доход тратил на семью. В законе на тот момент никаких требований о том, что моя деятельность попадает под лицензирование, не было. Требования ввели в мае 2022 года. Согласно требованиям МФЦА, регистрированию подлежат только юридические лица, к коим ИП родителей не относилось.

Денис Галкин подробно объяснял, что криптовалюта и платежные системы хранились на зарубежных биржах, а клиенты давали согласие при создании обменных операций на его сайте. Все операции проводились через счета банков Казахстана, что подтверждается документами. Перемещение цифровых активов из кошелька в кошелек происходило на зарубежных сайтах, что также говорит о том, что оборот происходил за рубежом. Деятельность сайта заключалась в том, что на него подавали заявку о приобретении цифровых активов.

- Ваши финансовые операции проводились в тенге? В казахстанских банках? Вы физически находились в Казахстане? Почему вы не приняли меры на получение лицензии, вы ведь знали, что запрет есть в законодательстве? В законе сказано, что запрещено заниматься оборотом необеспеченных цифровых активов, - задал ряд вопросов государственный обвинитель Марат БЕЙСЕМБАЕВ.

- Запрет был, но оговаривалось, что запрещен оборот на территории республики Казахстан, а мой оборот происходил на зарубежных площадках, не я же подвергаюсь обороту, а цифровой актив, - ответил Галкин. - Все сервера и биржи были на зарубежных площадках...

- Но перечисление средств происходило на территории Казахстана и нашими банками, а оборот был за рубежом в вашем понимании? - уточнил гособвинитель.

В этот момент у подсудимого и прокурора возник спор о том, что же конкретно написано в законе, поэтому им пришлось обратиться к документу.

- Покажите мне пальчиком, где я нарушил закон, - попросил подсудимый.

Бейсембаев зачитал закон, в котором сказано, что оборот необеспеченных цифровых активов на территории РК запрещен, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК.

- За исключением случаев, предусмотренных законом РК. Как вы это поняли? - уточнил прокурор.

- Как то, что за пределами РК можно производить оборот цифровых активов, - объяснил Галкин. - Прочитав закон, я понял, что не имею к нему никакого отношения, потому что все мои кошельки и оборот по цифровым активам происходил на зарубежных площадках.

Прокурор спросил, приобретал ли Галкин новые цифровые активы на прибыль. Тот ответил, что прибыль считал от общей деятельности. Подсудимый также подробно объяснил, что такое необеспеченные цифровые активы, какие виды к ним относятся, а какие нет, что такое майнинг, холодные кошельки и блокчейн.

- Электронная очередь в детский сад, например, тоже построена на блокчейне, - сказал Галкин.

Подсудимый также сообщил, что пытался зарегистрировать в МФЦА и даже заплатил деньги и начал проводить регистрацию, но сумма, по его словам, на тот момент была для него неподъемная, поэтому он просто закрыл компанию.

- Чтобы работать с цифровыми активами в Казахстане, необходимо было получить лицензию. Право на получение лицензии давал только МФЦА, я правильно понимаю? - уточнила у своего подзащитного адвокат Татьяна АНТОНОВА. - Но лицензия выдавалась не физическим, а юридическим лицам, к которым ни вы, ни ваши родители не относились?

Галкин дважды ответил утвердительно. И уточнил, что получал прибыль не только от оборота цифровых активов, но и от другой деятельности, поэтому не может конкретно посчитать, какой извлек доход от «незаконного оборота цифровых активов», как сказано в обвинении.

Прокурор обратил внимание на противоречия с показаниями подсудимого, данными в ходе досудебного расследования, но обещал огласить их позже.