Три человека пострадали в результате ДТП с участием трех автомобилей в Костанае
15 ноября 2023, 18:05 | Происшествия
Три автомобиля столкнулись сегодня, 15 ноября, около 14:10, на пересечении пр. Назарбаева с ул. Промышленной. Подробности происшествия сообщили "НГ" в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
Фото очевидца
Водитель Volkswagen, следуя по пр. Назарбаева со стороны Федоровки в город (по предварительным данным, проехал на запрещающий сигнал светофора), допустил стокновение с легковым автомобилем марки JAC, который от удара столкнулся с Hyundai.
В результате ДТП с различными травмами в больницу доставлены водитель Volkswagen, водитель и пассажир автомобиля JAC.
"Полицейскими зарисована схема ДТП, собран первоначальный материал. Процессуальное решение будет принято по результам соответствующих экспертиз", - сообщили в ведомстве.
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