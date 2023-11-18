Заноябрило на дворе, заноябрило... Под настроение пасмурной осенью так хорошо идет свежесваренный кофе. Возможно, с ликером. И хорошо бы с домашним печеньем. Имеется очень быстрый рецепт из старой тетрадки. Проверенный много раз и простой рецепт овсяного печенья.

Вот это овсяное печенье испечено с ореховой крошкой

Сначала - приготовление из базовых продуктов, без всяких дополнений. Требуются хлопья «Геркулес». Иногда они делаются из крупных зерен и получаются довольно большими. Лучше бы их немного измельчить, не в муку, конечно. Можно минуту поработать с ними кофемолкой. А если вдруг у вас жив такой древний кухонный гаджет, как механическая мясорубка, то перемолотый на ней геркулес и получится самой нужной кондиции.

Сливочное масло растираем с сахаром до исчезновения его кристаллов, потом туда же добавляем яйца, слегка взбиваем до однородности. Всыпаем перемолотые хлопья. И даем массе минут 10 постоять.

Жидкости в тесте больше не будет, так что хлопья должны немного набухнуть в яично-масляной смеси.

Муку смешиваем со щепоткой соли и разрыхлителем. В мои школьные времена пользовались содой. И именно для этого рецепта учительница домоводства научила нас гасить соду в ложке подогретого меда. Можете попробовать.

Смешиваем все ингредиенты, делаем не очень крутое тесто, кладем в целлофановый пакет и оставляем на час отлежаться в прохладном месте.

Дальше тесто можно раскатать в пласт между двумя листами пергамента и вырезать выемкой звездочки и ромбики. А можно отщипывать кусочки, превращать их в шарики и расплющивать в характерные для овсяного печенья лепешечки. Печь на застеленном пекарской бумагой противне 15-20 минут при 180 градусах.

В такое печенье можно добавить кунжутное семя или орехи, шоколад - кусочки плитки или кондитерские капли, вкусно, кстати, с горьким шоколадом. Можно положить в тесто изюм или вяленую клюкву (очень хороша). Из отдушек - корицу, молотую гвоздику, даже мускатный орех подойдет.

Фото Доры ГОЛОДНОЙ