В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности рассказали, что стало с планами изменить в Казахстане телефонный код +7 на +997, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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На данный момент Казахстан использует интегрированный международный код +7 совместно с Россией в соответствии с соглашением от 17 июня 2006 года "Об использовании нумерации 7-зоны всемирной нумерации", заключенным между ведомствами связи двух стран.

В целях получения отдельного кода в 2021 году Казахстан зарезервировал международный телефонный код +997.

"В ходе проработки с операторами связи вопроса перехода на новый код было отмечено, что переход на новый код реализуем, но влечет ряд финансовых и технологических проблем.

Кроме того, у всех абонентов отечественных операторов связи возникнет необходимость обновления своих данных абсолютно во всех сервисах для получения государственных и банковских услуг, социальных сетях и различных приложениях. Соответственно, в переходный период существует высокая вероятность сбоев и негативного опыта", - пояснили в министерстве, отвечая на запрос Tengrinews.kz.

Министерство повторно провело переговоры с Международным союзом электросвязи. По итогам решили оставить без изменения международный код +7.

"В связи с этим проработан вопрос с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России заключения нового соглашения между правительствами двух стран об использовании 7-зоны всемирной нумерации.

На данный момент проект согласован государственными органами и заинтересованными сторонами. По итогам согласования проект направлен по дипломатическим каналам в РФ", - сказали в МЦРИАП.

Отмечается, что в настоящее время на стороне Российской Федерации проводятся процедуры повторного внутригосударственного согласования. Далее, после получения ноты РФ о согласовании проекта, будет проведена работа по подписанию и принятию соглашения.