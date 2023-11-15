"Есть ли смысл в них?" - министр обороны о мужчинах-абьюзерах
15 ноября 2023, 15:09 | Общество
Министр обороны Руслан Жаксылыков высказался о насилии со стороны мужчин, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото ©️ Tengrinews.kz / Алихан Сариев
В кулуарах Мажилиса главу Минобороны спросили, как нужно воспитывать мужчин, чтобы они не поднимали руки на женщин.
"Начнем с того, что основа воспитания дается в семье, как родители относятся к своим детям, так и в последствии дети будут относиться к окружающим. Вообще не к чести любого мужчины - поднимать руку на женщин. Только слабый может поднять руку на женщин. Мужчина, это в первую очередь, защитник, как своего государства, так и своей семьи. Правильно? Но если мужчина поднимает руку на свою женщину, есть ли смысл вообще в нем?" - ответил Жаксылыков.
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