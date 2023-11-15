С 15 ноября по 15 декабря 2023 года при покупке нового автомобиля любого бренда в «Автодоме» все клиенты становятся участниками розыгрыша брендовых, полезных для каждого автовладельца аксессуаров, имиджевой и сувенирной продукции… и, конечно же, главного приза – подарочного туристического сертификата на сумму 600 000 тенге!

Согласитесь, не каждый день выпадает возможность отпраздновать покупку машины на берегу тёплого моря. Так не упустите свой шанс получить двойной новогодний подарок!

Подробные условий розыгрыша — на сайте группы компаний «Автодом»: https://autodomkst.kz/draw/

Адреса салонов «Автодома»: ул. Баймагамбетова, 153; ул. Дощанова, 55

Номера для связи: 8 747 094 10 69, 917 719