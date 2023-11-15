Национальный банк Казахстана презентовал новую серию банкнот национальной валюты. Она основана на элементах "сакского стиля" и отражает наследие страны – от уникальной культуры номадов до современного Казахстана, передает Tengrinews.kz.

Новый банкнотный ряд поступит в обращение по мере изготовления. Первая банкнота обновленного дизайна номиналом 5 тысяч тенге будет доступна уже к концу этого года.

Другие купюры выпустят в обрещение:

10 000 тенге весной 2024 года;

2 000 тенге летом 2024 года;

1 000 тенге осенью 2024 года;

20 000 тенге в 2025 году;

500 тенге в 2025 году.

В соответствии с международной практикой дизайн банкнот обновляется поэтапно в целях внедрения усовершенствованных степеней защиты и профилактики фальшивомонетничества. Также важным элементом является популяризация культурных ценностей и истории страны, отметили в Нацбанке.

Новые банкноты обязательны к приему по номинальной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках Республики Казахстан.

Как пояснили в монетарном регуляторе, после выпуска банкнот нового дизайна банкноты предыдущего образца постепенно будут изыматься из обращения.

Национальный банк установит период параллельного обращения банкнот старого и нового образцов в 1 год, который может быть продлен при необходимости.

В Нацбанке пояснили, что в период параллельного обращения старые и новые банкноты являются законным платежным средством, их принимают по всем платежам и переводам. Они без ограничения размениваются и обмениваются во всех филиалах Национального банка, АО "Казпочта" и коммерческих банках.

После завершения периода параллельного обращения все банки и АО "Казпочта" будут обменивать банкноты старого образца на банкноты нового образца в течение 3 лет, филиалы Национального банка – бессрочно.