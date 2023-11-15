После смерти Салтанат Нукеновой общественность начала широко обсуждать вопросы прав женщин в Казахстане. А опубликованная в 2021 году петиция вновь начала набирать обороты, и на данный момент ее подписали более 63 тысяч человек, передает "Радио Азаттык".

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По данным ООН, около 400 женщин ежегодно погибают вследствие домашнего насилия в Казахстане.

В то же время решительно пресекать любое насилие против женщин и детей поручил Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с руководителями правоохранительных органов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент провел встречи и консультации с министром внутренних дел Ержаном Саденовым, генеральным прокурором Бериком Асыловым, председателем Верховного суда Асламбеком Мергалиевым, а также руководителями других профильных ведомств.

Глава государства особое внимание уделил вопросам соблюдения законности, повышения уровня правосознания и правовой культуры граждан.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, принцип "Закон и Порядок" должен стать своеобразным идеологическим, политическим путеводителем казахстанского общества. Сложившаяся ситуация требует непримиримого отношения ко всем видам правонарушений: от бескультурья на улицах до драк, краж и убийств.

Глава государства считает, что бороться с такими негативными явлениями нужно всем обществом. В стране необходимо сформировать атмосферу абсолютного неприятия любых нарушений Закона и Порядка, включая бытовое насилие, вандализм, хамство, хулиганство. Следует решительно пресекать любые факты насилия против женщин и детей.

Кроме того, президент провел встречи и консультации с министром внутренних дел Ержаном Саденовым, генеральным прокурором Бериком Асыловым, председателем Верховного суда Асламбеком Мергалиевым, а также руководителями других профильных ведомств и поручил руководству МВД держать убийство в ресторане Салтанат Нукеновой на особом контроле.

"Закон должен быть един для всех. Справедливость в обществе – это солидарность граждан во имя укрепления законности. Справедливый Казахстан – это страна, где царят Закон и Порядок", – полагает Президент.

Напомним, 9 ноября стало известно о задержании экс-министра Куандыка Бишимбаева. Сообщалось, что вечером 8 ноября в одном из ресторанов Астаны произошла ссора между посетителями, в результате которой от полученных травм скончалась женщина. Погибшей оказалась супруга Бишимбаева - уроженка Павлодара Салтанат Нукенова. 11 ноября ее проводили в последний путь в родном городе.

12 ноября стало известно об аресте Куандыка Бишимбаева. 14 ноября в полиции сообщили об аресте директора "Гастро-центра", где случилась трагедия.