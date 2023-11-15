Схему движения одного автобуса временно изменили из-за ремонта в Костанае
15 ноября 2023, 09:44 | ЖКХ
Речь идет о маршруте №24. В схему его движения внесли изменения в связи с ремонтными работами на ул. Волынова. В ближайшие две недели автобусы этого маршрута будут курсировать по ул. Ворошилова. Новую схему движения опубликовала служба IKomek.
По новому маршруту автобусы №24, по данным IKomek, начали ходить с 14 ноября. На прежний маршрут автобус вернется 30 ноября после завершения ремонтных работ.
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