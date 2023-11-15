Речь идет о маршруте №24. В схему его движения внесли изменения в связи с ремонтными работами на ул. Волынова. В ближайшие две недели автобусы этого маршрута будут курсировать по ул. Ворошилова. Новую схему движения опубликовала служба IKomek.

По новому маршруту автобусы №24, по данным IKomek, начали ходить с 14 ноября. На прежний маршрут автобус вернется 30 ноября после завершения ремонтных работ.