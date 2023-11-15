15 ноября 2023, 09:23

Хочу выразить особую благодарность отделу дорожно-технической инспекции административной полиции по городу Кустаная: начальнику отдела и его подчинённым за их труд. Только их усилиями наш город, его основные артерии - дороги - полноправно могут называться дорогами городского назначения.

Наше сотрудничество началось в 2021 году. Сначала мы общими усилиями залатали все ямы города, затем заставили акимат переделать все лежачие полицейские, потом всех подрядчиков нанести дорожные разметки, которые не исчезали через три месяца.

В 2022 год, бюджет выделил 20 миллионов тенге для проведения анализа дорожного покрытия. Также совместно мы добились сначала установки двойного поворота на Кривом магазине, а теперь и отдельного съезда.

В 2023 году ещё больше работы проделаны самими сотрудниками ОДТИ, все разметки, зебры, светофоры, знаки, это просто титанический труд. 40% вновь уложенного полотна забраковано, добились строительства дороги с Плазы в Аэропорт.

Всё это положительно сказывается и на настроение водителей и на состоянии автомобилей, и на благополучие города Костанай. Ещё раз выражаю благодарность, желаю успехов в труде, здоровья сотрудникам и их семьям!!!