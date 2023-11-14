Матчами с «Актобе» завершилось четырехматчевое западно-казахстанское турне «Горняка» в рамках регулярного чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой.

Рудненский клуб после того, как поделил очки в Атырау с бронзовым призером прошлогоднего чемпионата «Бейбарысом», уступив в первом матче со счетом 3:6 и одержав победу во втором - 4:2, отправился в гости к «Актобе», поединки с которым прошли в Ледовом дворце «Актобе арена».

Опасный момент у ворот «Горняка» / Фото vk.com/hkaqtobetobe

События в первом матче начали развиваться стремительно. Уже на 5-й секунде, после передачи капитана «Горняка» Александра Куршука сразу два нападающих гостей Денис Скатов и Айдар Галимов выкатились на рандеву с голкипером «Актобе» Артемом Микушиным, но второй каким-то чудом не попал в створ ворот. А на второй минуте двойным штрафом в составе рудничан был наказан нападающий Александр Воронин, отправившийся на четыре минуты на скамейку штрафников за опасную игру высоко поднятой клюшкой, приведшей к травме хоккеиста «Актобе». И через две минуты Евгений Попитич, реализовав численное большинство хозяев, открыл счет.

«Горняк» смог отыграться лишь ближе к середине второго периода, дважды до этого не сумев реализовать численное большинство. А на 28-й минуте гости провел красивый розыгрыш шайбы, после чего та оказалась в стеке ворот. Начал его Оскар Юлбарисов, от правого борта сделавший поперечную передачу Галимову, а тот, сместившись в центр, перевел шайбу открывшемуся справа от ворот Скатову, который в касание отправил ее в сетку - 1:1.

Еще через три минуты «Горняк», в четвертый раз в матче получивший численный перевес, сумел-таки его реализовать. У рудничан вновь отличился Скатов, а в роли ассистентов выступили Куршук и Галимов. Выйдя вперед, «Горняк» усилил натиск на ворота соперника и на 34-й минуте увеличил свое преимущество усилиями Галимова, отличившегося после передач Юлбарисова и Куршука.

Более чем вдвое перебросав соперника во втором периоде, забросив в нем три шайбы и выйдя вперед, «Горняк» получил и психологическое превосходство над актобинским клубом, нанесшим перед этим противостоянием два поражения лидеру чемпионата ташкентскому «Хумо» и более периода лидировавшим в этом матче. Нервничая, хозяева стали и больше нарушать правила. Однако рудничане, проведя в большинстве и концовку второго игрового отрезка, и начало третьего периода, когда какое-то время команды играли даже в формате «пять на три», развить свой успех не смогли. Зато получилось у них это сделать на 49-й минуте во время очередного численного перевеса. А Галимов после передач Скатова и Владимира Кротова оформил второй дубль в матче. Между тем место в воротах «Актобе» после четвертой пропущенной шайбы занял Матвей Ершов. Счет до конца встречи больше не изменился, и хозяева в итоге уступили со счетом 1:4 (1:0, 0:3, 0:1).

Защитник «Горняка» Александр Катков и нападающий «Актобе» Герман Шапорев / Фото vk.com/hkaqtobe

То, что пытались сделать гости в первом матче - забить быстрый гол, у них получилось сделать в повторном поединке. В начале 2-й минуты после вбрасывания в зоне защиты хозяев Дмитрий Селютин сделал поперечную передачу с левого края Александру Каткову, тот нанес бросок по воротам, а Анатолий Шишов добил шайбу в ворота. На шестой минуте нарушил правила самый молодой игрок в составе «Горняка» Артем Буб, получивший двухминутный штраф за подножку. И хозяева уже через четыре секунды реализовали большинство, а автором шайбы стал Герман Шапорев.

Спустя две минуты счет вновь изменился - это капитан «Актобе» Леонид Беляев вывел свою команду вперед. Однако на перерыв команды ушли при счете 2:2 после того, как на последней минуте периода Скатов, получивший передачу от Куршука и Юлбарисова, реализовал двойное большинство.

На третьей минуте второго периода во время атаки гостей Батыр Маркабаев на левом краю отдал шайбу назад Ивану Гавриленко, а тот перевел ее вдоль синей линии Сергею Лазареву, поразившему ворота броском от правого борта - 2:3. Но этот счет продержался лишь две минуты, а затем нападающий «Актобе» Беляев в третий раз в матче сделал его равным, оформив дубль.

Менее двух минут понадобилось рудничанам, чтобы вновь выйти вперед, и при взятии ворот отличился Даниил Войтко, которому ассистировали Буб и Руслан Утебаев. А еще через минуту «Горняк» остался в меньшинстве. Причем за атаку в область головы и шеи Юлбарисов был наказан не только пятиминутным штрафом, но и дисциплинарным штрафом до конца игры. Вскоре гости понесли еще одну потерю - из-за травмы лед покинул Куршук. Играя в меньшинстве, рудничане на 29-й минуте провели контратаку, и Валерий Садиков, получив перед воротами слева ответную передачу от Каткова, в касание перевел шайбу в сетку. И все же в следующую минуту хозяева, в составе которых Ершов сменил в воротах Микушина, реализовали большинство усилиями ранее выступавшего в «Горняке» Ивана Кучина - 4:5.

С шайбой нападающий «Горняка» Денис Скатов / Фото vk.com/hkaqtobe

Но на этом голевая феерия во втором периоде не закончилась. Ровно за шесть минут до второго перерыва Маркабаев переправил шайбу в сетку после броска Воронина, получившего передачу в центре от выигравшего борьбу за воротами «Актобе» Войтко. А на последней минуте игрового отрезка нападающий «Актобе» Валерий Гурин в очередной раз сократил счет до минимума - 5:6.

На второй минуте третьего периода капитан «Актобе» оформил хет-трик, и счет 6:6 продержался до окончания основного времени. Не изменился он и в овертайме. А в серии послематчевых буллитов победу хозяевам принес Вадим Митряков - 7:6 Б (2:2, 3:4, 1:0, 0:0, 1:0).

Главный тренер «Горняка» Сергей Невструев / Фото vk.com/hkaqtobe

Набрав в матчах с «Актобе» три очка из четырех возможных, «Горняк» поднялся на пятую строчку в турнирной таблице. Следующие игры проведет в Рудном 16 и 17 ноября с тем же «Актобе».