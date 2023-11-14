Национальный банк с 15 ноября выпускает в обращение юбилейную банкноту номиналом 10 000 тенге, посвященную 30-летию введения в обращение национальной валюты, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу банка.

Отмечается, что банкнота имеет 19 защитных элементов. Дизайн с изображением монеты спроектирован на основе знака тенге - "₸" с использованием локально нанесенного голографического элемента. С обеих сторон банкноты также вписана "лента Мебиуса" как символ бесконечного движения.

На лицевой стороне банкноты изображена карта Казахстана с регионами, оформленная в традиционном стиле с использованием элементов казахского орнамента. С оборотной стороны банкноты изображен общий контур карты евразийского континента. На ней имеется магнитная 5-миллиметровая защитная нить и элемент Спарк в виде знака "₸".

"Юбилейная банкнота номиналом 10 000 тенге обязательна к приему по номинальной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках Республики Казахстан", - подчеркнули в Нацбанке.

Отметим, что фото банкнот пока нет. В Нацбанке сообщили, что изображения банкнот будут доступны завтра, 15 ноября, со дня введения их в обращение.