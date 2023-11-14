В 19 школах Костаная есть дефицит мест. А в очереди на детский сад стоят 3 222 ребенка. Такие данные озвучила руководитель городского отдела образования Гульсим УРАЗБАЕВА на аппаратном совещании в акимате Костаная.

В районе Наримановского рынка необходимо построить либо детский сад, либо школу. Что именно, акимат еще не решил

- В центре города, в КЖБИ, районе вокзала и в новых микрорайонах сохраняется потребность в дополнительных местах, - отметила Уразбаева.

Гульсим Уразбаева / Фото Георгия ГОВРОВА

Частично проблема решается за счет строительства новых школ и детских садов. Как отметил аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ, в микрорайоне Юбилейный откроют два новых детских сада, а в Береке новая школа и детсад заложены в проекте детальной планировки. В Кунае в декабре должны сдать долгожданную школу. Но в центре и старых районах города приходится искать более креативные решения. По словам акима, вероятно, придется изымать землю под строительство дополнительных организаций образования.

- Мы когда объезд делали, посещали военкомат в КЖБИ, - сказал Жундубаев. - Он находится в типовом детсаду. Непопулярная, конечно, мера, но, я думаю, что и военкомат, и автошколу надо оттуда выселять. Военкомату мы найдем альтернативу, где-то госорганы ужмутся. А частнику надо что-то предложить в рамках закона. В КЖБИ нужен новый детский сад! Второй вопрос - район Наримановского рынка. Я уже говорил: там много земли, которая в государственной собственности, есть и частники, с которыми надо работать. Если мы будем там строить детсад, то нам хватит государственной земли. Если же строить школу, то придется выкупать землю и доводить ее площадь до трех гектаров. Надо только понять, что для нас важнее: детсад или школа. Если школа, то понадобятся дополнительные средства, но мы на это пойдем и будем просить у акима области. В свое время там уже была школа № 15. В проекте "Жана кала" были и школа, и детсад... А сейчас их там нет! Соответственно, мы должны это компенсировать. Вы, как отдел образования, дайте информацию, что для нас приоритетнее. На том и решим. Люди, конечно,будут возмущаться, особенно у кого там бизнес, но здесь государственная необходимость налицо.