15-й чемпионат мира по джиу-джитсу проходил с 1-го по 13 ноября в Абу Даби (ОАЭ). В нем приняли участие более 7 000 спортсменов из 127 стран. В составе сборной Казахстана выступали 11 спортсменов из Костанайской области.

Тренер Академии Qazaq Batyry Qostanai Рамазан Кусаинов с воспитанниками

В категории 10-11 лет (серые пояса) до 24 кг ученик 4 «А» класса СШ № 14 Костаная, спортсмен Академии смешанных единоборств Qazaq Batyry Qostanai, Леонид Акимов завоевал золото. В четвертьфинале он одержал досрочную победу болевым приемом над соперником из Омана, в полуфинале победил джитсера из Йемена - 3:2. И в финале - борца из Кыргызстана 5:2.

В категории 12-13 лет (серые пояса) до 41 кг ученик 6 «В» класса гимназии им. Горького, воспитанник Qazaq Batyry Qostanai Назар МАЛЯНИН, проведя четыре схватки, тоже стал чемпионом. В 1/8 финала выиграл у спортсмена из России 6:2, в 1/4 финала одолел монгола, победа болевым приемом рычаг локтя. Полуфинал прошел под диктовку Малянина для спортсмена из Азербайджана, победа по баллам 13:2. В финале стретился с арабом, победа по последнему действию 2:2.

Назар Малянин, Азымбек Жайсенбаев и Леонид Акимов

- Я уже приезжал раньше на чемпионат мира в Абу-Даби, но втогда из-за допущенной ошибки проиграл. Сегодня я победил, очень доволен. Благодарен нашим тренерам и своим родителям за вклад в моё развитие, - сказал Назар.

Среди взрослых тренер Академии Qazaq Batyry Qostanai Азымбек Жайсенбаев стал серебряным призёром в категории мастеров в разделе пурпурных поясов (до 62 кг). В 1/4 финала он встретился со спортсменом из Таджикистана, победив по баллам 5:4. В 1/2 финала досрочно выиграл у колумбийца. В финале уступил шведу.

Леонид Акимов и Назар Малянин - чемпионы мира по джиу-джитсу

- Очень большая конкуренция здесь, рады, что наши воспитанники смогли показать результат, - подытожил старший тренер области по джиу-джитсу, руководитель Ассоциации боевых искусств Костанайской области Мурат БЕРМУХАМБЕТОВ.