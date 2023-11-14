68% казахстанцев живёт на доходы до 150 тысяч тенге в месяц – данные переписи населения
Мизерная доля населения страны на момент переписи имела доход свыше 500 тысяч тенге, передает Informburo.kz.
Фото из архива "НГ"
Бюро нацстатистики по итогам переписи населения 2021 года опубликовало сборник "Доходы и источники средств существования населения Республики Казахстан".
По материалам сборника, по уровню ежемесячного дохода население Казахстана распределилось следующим образом:
- нет дохода – 0,8%;
- до 10 тысяч тенге – 0,3%;
- 10-50 тысяч тенге – 18,3%;
- 50-100 тысяч тенге – 25,5%;
- 100-150 тысяч тенге – 24,1%;
- 150-200 тысяч тенге – 13,1%;
- 200-250 тысяч тенге – 9,6%;
- 250-300 тысяч тенге – 6,1%;
- 300-500 тысяч тенге – 1,8%;
- 500 000-1000 000 тенге – 0,3%;
- свыше 1000 000 тенге – 0,1%.
При этом среди сельского населения доход свыше 1 млн тенге имели лишь 1 096 человек. Большая часть сельчан (35%) получала в месяц доход в диапазоне 50-100 тысяч тенге. При этом наибольшая доля городского населения (свыше 25%) имела доходы на уровне 100-150 тысяч тенге.
90% казахстанцев отметили, что имеют только один источник средств существования, 9% сообщили о двух источниках дохода. Самым распространённым среди них стала зарплата (40%), на втором месте – помощь от родных (34,3%), на третьем – пенсия (9,6%).
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