Соперником рудненского «Аята» в 9 и 10 турах регулярного чемпионата Казахстана по футзалу сезона-2023/2024 стал МФК «Жетысу» из Талдыкоргана.

Вице-президент ФСКО Булат Искаков вручил руководителю МФК «Аят» Кайрату Казбекову медаль «110 лет казахстанскому футболу» / Фото vk.com/mfc_ayat_official

Рудничане в предыдущих турах в гостевых матчах с «Семеем» потерпели первое поражение (2:5) и впервые завершили в текущем чемпионате матч вничью (4:4), но, потеряв первые сразу пять очков, все же сохранили за собой первую строчку в турнирной таблице. А талдыкорганцы после домашних побед над «Ордабасы» с девятью очками занимали шестое место.

Матчи между «Аятом» и «Жетысу» прошли в Рудном на паркете «Аят арены». Перед началом этого противостояния вице-президент Футбольного союза Костанайской области Булат Искаков вручил юбилейную медаль «110 лет казахстанскому футболу», учрежденную Казахстанской федерацией футбола, руководителю МФК «Аят» Кайрату Казбекову за участие рудненского клуба в Лиге чемпионов УЕФА по футзалу.

С мячом Лукас Розенски / Фото vk.com/mfc_ayat_official

В первой встрече счет был открыт уже на первой минуте. Хозяева в стартовой же своей атаке заработал угловой удар на правом фланге. Леандриньо при его розыгрыше подключил к атаке вратаря Лео, который пробил по воротам из центрального круга. Удар принял на себя игрок «Жетысу», после чего мяч отлетел к Леандриньо, и один из лучших бомбардиров чемпионата ударом справа с ходу с линии штрафной зоны забил свой девятый гол в сезоне. Открыв счет и завладев инициативой, хозяева до перерыва забили второй гол. Его автором стал Антон Рындин, замкнувший на 15-й минуте передачу Азата Валиуллина ударом с ходу с левого края.

Удар по воротам «Жетысу» наносит Леандерсон / Фото vk.com/mfc_ayat_official

Во втором тайме талдыкорганцы стали чаще контратаковать, но хозяева хорошо защищались, а на 27-й минуте Валиуллин, переиграв у штрафной зоны гостей игрока «Жетысу», пробил справа мимо вратаря, сделав счет 3:0. Буквально через минуту он же на своей половине площадки головой подыграл себе отбитый после атаки гостей мяч и, не опуская его на паркет, пробил с разворота над вышедшим из ворот вратарем. Счет стал 4:0.

Защитник «Аята» и национальной сборной Казахстана Азат Валиуллин забивает гол в ворота «Жетысу» / Фото vk.com/mfc_ayat_official

На 31-й минуте контратаку гостей ударом низом с середины половины площадки рудненского клуба завершил вратарь «Жетысу» Асылжан Алин, отквитавший один гол. Однако на 35-й минуте Лукао забил пятый гол в ворота гостей, практически сняв вопрос о победителе матча. Правда, талдыкорганцам удалось еще дважды огорчить вратаря «Аята» усилиями Руслана Булатова, поразившего ворота на 38-й минуте после отбора мяча в штрафной зоне рудничан, и Арнольда Кнауба, совершившего на 40-й минуте сольный проход со своей половины поля, - 5:3 (2:0, 3:3).

Главный тренер «Аята» Василий Смолин весь в игре / Фото vk.com/mfc_ayat_official

Хозяева и в повторном матче забили в первом тайме также два гола в ворота «Жетысу». На 7-й минуте отличился Лукао, а на 13-й минуте Абдирасул Абдуманапулы удвоил счет. На этот раз гостям удалось до перерыва отквитать один гол. На 16-й минуте после перехвата мяча в центре площадки отличился Нурсултан Пиялы.

В середине второго тайма Рындин, находясь в штрафной зоне гостей, подставил ногу и перевел мяч в сетку ворот после удара низом со средней дистанции Лукао. И практически тут же Лукас Розенски ударом от своей штрафной зоны поразил пустые ворота «Жетысу» - 4:1. На 33-й минуте свой десятый гол в чемпионате забил Леандриньо, в касание переправивший мяч в ворота гостей после удара слева Леандерсона. А автором последнего гола, как и в первом матче, стал Кнауб - 5:2 (2:1, 3:1).

Одержав две домашние победы, «Аят» набрал после десяти туров 25 очков и по-прежнему возглавляет турнирную таблицу чемпионата. А героем сдвоенного тура стал Азат Валиуллин, забивший два гола, второй из которых можно назвать шедевром, и сделавший три результативные передачи.

Капитан «Аята» Азат Валиуллин признан лучшим игроком тура / Фото vk.com/mfc_ayat_official

Две домашние победы в этих турах одержал и идущий вторым «Атырау», уверенно взявший верх над занимающим десятое место «Каспием» (5:1 и 4:0) и также набравший 25 очков, но имеющий худшую разницу забитых и пропущенных мячей. На третью строчку поднялся «Актобе» (20 очков), дважды обыгравший в Шымкенте аутсайдера чемпионата «Ордабасы» (5:2 и 3:1). Лидер чемпионата по потерянным очкам «Кайрат» дважды переиграл в Алматы «Семей» (4:3 и 5:2) и, набрав 15 очков, теперь отстает от него на два очка, проведя лишь шесть матчей. В западно-казахстанском дерби «Рахмет» поделил очки в Актобе с «Байтереком» (3:2, 1:4) и с 10-ю очками поднялся на шестое место, обойдя «Жетысу». А уральцы догнали имевшую в активе шесть очков и пропускавшую эти туры «Астану».

Следующие игры «Аят» проведет 18 и 19 ноября в гостях с «Актобе».