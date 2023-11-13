12 ноября, в 21:00, в Карабалыкском районе сотрудники полиции на автодороге Алматы - Екатеринбург, в районе п. Приуральск, заметили автомашину «УАЗ», которая двигалась без габаритных огней. Поведение водителя показалось полицейским подозрительным, сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.

На законное требование полицейских об остановке транспортного средства водитель не реагировал и, не справившись с рулевым управлением, съехал в кювет. Уходя от преследования, несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия в сторону стражей порядка.

На территории района был объявлен план «Сирена», личный состав подняли по тревоге.

"В ходе розыскных мероприятий 35-летний житель района в алкогольном опьянении задержан с участием специального подразделения ДП Костанайской области в квартире у своей знакомой, - сообщили в ведомстве. - Проводятся следственные мероприятия в рамках досудебного расследования по ст. 380-1 УК РК «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Сотрудники полиции в ответ оружие не применяли, в происшествии никто не пострадал".

По делу изъяты охотничье двуствольное ружье, патроны и спиртные напитки. Оружие направлено на баллистическую экспертизу.

В тот же день правонарушитель был признан подозреваемым и водворен в ИВС Карабалыкского отдела полиции. В полиции отметили, что задержанный ранее уже привлекался к административной ответственности за игнорирование законных требований полицейских об остановке транспортного средства.

В ведомстве напоминают об административной и уголовной отвественности за факты неповиновения законным требованиям сотрудников полиции.

Фото пресс-службы ДП