Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ сегодня, 13 ноября, на аппаратном совещании прокомментировал выкопку 40 сосен на пр. Абая, недалеко от въезда в город. Видеозапись работы подрядчика вчера прислал "НГ" читатель. Он был возмущен тем, что сосны, посаженные 5 ноября, убрали уже через неделю. В акимате в тот же вечер ответили: у сосен высота не соответствует технической спецификации и подрядчику предписали заменить деревья.

- На Абая деревья высадили без нашего согласия, - сказал Жундубаев. И обратился к подрядчику: - Понятно, что они там не соответствуют. Но, знаете, прежде, чем высаживать деревья, вы должны были с нами согласовать. Вы не согласовали, за ваш счет теперь пересадите! И чтобы они были пышнее и так далее. Понятно? А эти деревья (которые были высажены ранее и вчера выкопаны - "НГ") останутся вам. Так больше не делайте! Будете так наказаны.

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Руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная Денис ПЕТРУХНО, отвечая на вопрос "НГ", уточнил, что ТОО "Жана омир" высадит новые сосны на том же месте в ближайшие дни.

- В целом сосны, они нормальные. Но, понимаете, мы хотели, чтобы они были стандартные: пышные и красивые, как и рядом стоящие, - сказал Петрухно. - Старые сосны были не пышные, была разница в их размере. Старые сосны подрядчик высадит у себя на базе. Дело в том, что когда сажали сосны, их привозили с комом и обвязанные. Мы, когда сажаем, рвзрезали нитку и нужен день или два, чтобы ветки распустились. Мы посмотрели - ну не такие они как надо. Новые сосны высадят совсем скоро, сегодня подрядчик уже начал работу. Порядка 20 лунок уже подготовили. Это пришла свежая партия деревьев.