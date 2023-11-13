56-летний мужчина уже оформил кредит в банке и собирался переводить деньги злоумышленникам, но его вовремя заметили сотрудники полиции. Дело происходило 6 ноября в одном из магазинов Рудного.

- Мы заметили мужчину, который суетился возле терминала. Действия показались странными, и мы подошли узнать, в чем дело. Выяснилось, что гражданин собирался переводить 1 млн тенге неизвестным лицам. Во время беседы мы поняли, что мужчина хотел перевести деньги мошенникам, - рассказал участковый инспектор полиции Ерлан АБДУЛЬМАНОВ.

Участковый отметил: пока выясняли причину такого поведения, мошенники не переставали звонить.

В итоге полицейские убедили мужчину, что это обман, а также заблокировали входящие звонки с этого номера. Они проводили мужчину обратно в банк, где он погасил кредит.

Как рассказал рудничанин, 5 ноября вечером ему позвонил якобы сотрудник банка, сказал, что на его имя пытаются оформить кредит и для решения проблемы нужна определенная сумма денег. Мужчина поехал в банк, оформил кредит и уже хотел переводить деньги, но его вовремя заметили полицейские. Со слов самого мужчины, его словно загипнотизировали.

Он поблагодарил сотрудников полиции.

Фото предоставлены ДП Костанайской области